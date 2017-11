Congo-Brazzaville: Le Lions club Humanité organise une marche pour lutter contre le diabète

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

Sur une distance d'environ 7 km, la randonnée pédestre a eu pour point de départ et point de chute, la place de la poste. Les participants se sont préalablement livrés tôt le matin à une séance de fitness avant d'entamer la marche. L'activité a été organisée sur le thème « Tous unis contre le diabète ». Elle a réuni plusieurs personnes qui ont été sensibilisées à l'importance de l'exercice physique dans la lutte contre le diabète. A cette occasion, des conseils de prévention et de nutrition ont été prodigués. Il a été notamment recommandé une bonne alimentation et un contrôle régulier de la tension artérielle. Une campagne gratuite de dépistage a été également initiée à cet effet.

