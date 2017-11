Congo-Kinshasa: La RDC a besoin de 8 millions $ pour lutter contre le choléra

Les fonds à mobilisier auprès des partenaires techniques et financiers permettront au gouvernement de mettre en place son deuxième plan de riposte contre la maladie, avec un accent particulier sur la région du "Grand Kasaï".

Au total, vingt-deux provinces sur les vingt-six que compte la République démocratique du Congo ( RDC) font face à l'épidémie du choléra. Pour lutter contre cette maladie, le gouvernement a mis en place un deuxième plan de riposte avec un accent particulier sur la région du "Grand Kasaï", tout en anticipant un possible risque d'explosion des flambées épidémiques de choléra dans les onze plus grandes villes du pays. Mais la mise en œuvre de ce plan exige la mobilisation des fonds. D'où l'appel lancé par le Dr Didier Bompangue Nkoko, au nom du ministre de la Santé publique, aux partenaires techniques et financiers, en sa qualité de coordinateur du Programme national d'élimination du choléra et des maladies diarrhéiques (Pnechl-MD). C'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel du gouvernement, le 18 novembre, sur la situation du choléra dans les provinces du Kasaï et en RDC.

Le Dr Didier Bompangue a insisté sur la mise en œuvre urgente du deuxième plan de riposte présenté par le ministre de la Santé publique. Ce plan préconise le maintien des activités dans les provinces anciennement touchées ainsi que la prévention de la diffusion et de l'amplification des épidémies dans les grandes villes qui représentent près de 30% de la population nationale. La situation du choléra en RDC est plus qu'inquiétante, a dit le cordinnateur du Pnechl-MD. Les indicateurs sont au rouge au regard des cas notifiés. Selon lui, de janvier dernier au 12 novembre, la RDC a déjà rapporté 45 853 cas et 918 décès dans vingt-deux provinces et dans deux cent onze zones de santé sur cinq cent quinze.

Cependant, à la 45e semaine allant du 6 au 12 novembre, la RDC a notifié 1990 cas, cinquante décès dans seize provinces et soixante-onze zones de santé. La région du Grand Kasaï bat le record des cas de cholera. « Pour la 45e semaine, l'ensemble du "Grand Kasaï" concentre tout seul 32,9% .», a indiqué le Dr Didier Bompangue. Par contre, il est noté que le Kasaï a été touché depuis la 40e semaine à partir de la zone d'Ilebo. A la 45e semaine, le "Grand Kasaï" a déjà rapporté 1328 cas et cent neuf décès de choléra, soit une létalité de 8,2% dans les semaines de prise en charge.

Parlant de l'historique du choléra dans le pays, le Dr Didier Bompangue a rappelé que c'est une maladie récente. Avant 1974, a-t-il révelé, il n'existait pas de choléra en RDC. Cette maladie, a-t-il expliqué, commence en 1974 dans la partie ouest du pays et en 1977 dans la partie est. Il y a eu donc, a-t-il poursuivi, deux portes d'entrée du choléra, notamment à l'ouest probablement par l'Angola où sont venus les premiers cas en 1974 et à l'est. C'est en septembre 1977 que cette maladie a été declarée à Kalemie.