Afrique: 2016 – Année de tous les records pour la BAD

« Ce sont des investissements à fort impact sur l'économie du Sénégal et ce qui montre que le Sénégal est important à la BAD et nous sommes fiers des résultats que nous voyons dans le pays ».

Le Train Express Régional (Ter) va commencer et la BAD va intervenir avec 151 millions d'unités de compte, environ 120 milliards de F Cfa. En plus du programme PROMOVILLE destiné à la modernisation des villes du pays.

Cinq priorités qui sont « Eclairer l'Afrique » avec pour ambition de permettre la mise en réseau électrique d'au moins 130 millions de nouvelles connexions sur le réseau et 75 millions de connexions hors du réseau et d'ici 2025.

Le Responsable-Pays de la BAD au Sénégal souligne que M. Akinwumi Adesina, président de la BAD a refocalisé ces priorités stratégiques décennales sur cinq grands axes salués par tous les pays africains. « Ces cinq priorités, si on arrive à les réaliser d'ici 2025, on ne dira pas que l'Afrique a décollé mais elle s'est positionnée sur le plan international comme un continent qui compte ».

Selon N'Guessan Serge Marie, dans ce contexte aussi difficile, « la BAD a pu maintenir son triple A qui est la notation la plus élevée pour les pays et les institutions. Le résultat net du groupe est aussi satisfaisant. Donc la BAD se porte bien. Elle a ses ambitions qu'elle compte réaliser avec les pays membres ».

2016 était une année de chocs économiques marquée par la baisse des prix du pétrole et ses impacts sur les pays producteurs mais aussi une baisse des taux de croissance des pays africains, pour la première fois depuis dix ans, avec 2,2% du PIB, donc les plus bas.

A travers cette nouvelle vision, la BAD qui ambition de créer 25 millions d'emplois d'ici 2025 a pu aider à la création de 630 mille emplois dans le continent. « On peut faire mieux car si on veut atteindre cet objectif fixé, il faut arriver à créer deux millions d'emplois par an. Mais ce qu'on a fait est déjà important », a reconnu le responsable pays de la BAD.

En 2016, l'institution a approuvé 10,8 milliards de dollars d'investissements sur le continent. Ce qui représente une croissance de 27% de ce qui a été consenti en 2015. Dans la même année, elle a injecté dans les économies des Etats 6,3 milliards de dollars. Ces chiffres montrent l'élan et la détermination pris par Adesina Akinwumi et son équipe de réaliser les cinq priorités définies dans le cadre d'une vision stratégique de développement à l'horizon 2025.

Copyright © 2017 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.