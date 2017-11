Sénégal: Cajou, arachide et palme - Ansoumana Diédhiou détermine le potentiel énergétique des résidus de coques

Le Dr Ansoumana Diédhiou vient d'apporter plus d'éclairage sur le pouvoir calorifique des coques de noix de cajou, de palme et d'arachide.

Dans une étude qui a engagé l'Université Assane Seck de Ziguinchor et celle Technologie de Compiègne, en France, le chercheur est arrivé à la conclusion suivante : les valeurs énergétiques obtenues sont fonction des agents de gazéification et de la taille des particules. Ces résultats vont éclairer la mise en place d'une unité de briqueterie qui contribuera à réduire les pressions sur nos formations forestières.

Les prévisions des scientifiques les plus optimistes avaient fixé l'épuisement des réserves de pétrole à 40 ans si les tendances de production étaient maintenues avant la chute du baril. Cette échéance semble proche à cause de la baisse de la production et de la course vers les énergies vertes. Mais, le réchauffement de la planète, avec ses conséquences extrêmes, incite à la promotion d'une économie moins carbonée. Il faut des alternatives à des énergies fossiles.

A l'Université de Ziguinchor, des étudiants apportent leur contribution à la réduction du réchauffement de la planète. C'est ainsi que le jeune chercheur Ansouma Diédhiou a bouclé une étude hydrodynamique qui a pour objectif de stimuler les profils de charge des coques d'huile de palme, d'arachide et de noix de cajou. « Une étude expérimentale de la gazéification à la vapeur d'eau d'une particule de char de coque de palme, d'arachide et de cajou a été réalisée sur un réacteur à lit fixe. L'évolution de la masse de conversion du carbone a été enregistrée durant sa gazéification dans des conditions expérimentales maîtrisées : une température de 950-1050 °C et sous différente composition volumique de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone », décrit le jeune chercheur.

Ensuite, les échantillons issus de la gazéification ont été broyés et tamisés en taille de particules moyennes de 0,63 mm, 3 mm, 12 mm et 30 mm. L'étude paramétrique a fourni des renseignements de la température et de la nature, et forme de la biomasse et la composition volumique du réactif pendant la gazéification.

Production de charbon avec la biomasse

L'approche de dimensionnement par le modèle dynamique basé sur des essais à froid a, d'une part, déterminé que la nature du matériau est un facteur fondamental de la mesure de l'angle de repos dynamique et, d'autre part, que le temps de séjour est différent d'un échantillon à un autre. Sur ce point, le candidat soutient qu'il est important, pour des essais de situation thermique, d'ajuster la vitesse de rotation pour respecter le temps de pyrolyse des différents échantillons. « L'angle d'inclinaison est un facteur influençant la mesure de l'angle de repos des échantillons ; l'augmentation du taux de remplissage implique une diminution de la valeur de l'angle de repos dynamique », affirme le chercheur.

Ces échantillons, issus de la pyrolyse, ont été gazéifiés dans un lit fixe. L'objectif est de connaître la composition des gaz émis et leur pouvoir calorifique. Il est apparu que l'augmentation de la température de réaction entraîne une hausse significative de la réactivité du char conduisant à réduire le temps de séjour. De plus, la température demeure le facteur déterminant pour la conservation des chars et qu'une température de gazéification de 1050 °C permet d'avoir une meilleure conversion du char.

Unité de briqueterie

Ces procédés révèlent également que le pouvoir calorifique des gaz est fonction de la taille des particules. Autrement dit, les particules de plus petites tailles présentent de meilleures valeurs du Pouvoir calorifique inférieur (Pci) que celles de grandes tailles. « Le char de la coque de cajou a une réactivité supérieure à celle des coques d'arachide et de palme. Les valeurs de l'énergie d'activation obtenues en fonction des agents de gazéification et de la taille des particules sont comprises entre 116 à 150 kJ/mol pour la coque de palme, entre 104 à 125 kJ/mol pour la coque de cajou et entre 110 à 126 kJ/mol pour celle d'arachide », renseigne Ansoumana Diédhiou.

La caractérisation thermochimique des différents échantillons intervient dans un contexte de mise en place d'une unité de briquèterie qui fonctionnera avec des combustibles comme les gaz de synthèse et/ou en combustibles de briquettes de charbon de biomasse. Cette étude s'inscrit dans le cadre global de recherche de solutions visant à diminuer les pressions sur les formations forestières au Sénégal. La mise en place d'une unité de briquèterie de production de charbon à partir des biomasses aura des effets positifs sur la restauration ou la régénération du couvert végétal dans les régions Sud du Sénégal en proie à un pillage des ressources foncières.

« L'étude hydrodynamique et valorisation énergétique par transformation thermochimique de déchets de biomasse pour l'alimentation d'une briquèterie » a été co-dirigée par le Pr Oumar Sock de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et le Maître de conférences Ammar Bensakhria de l'Université de technologie de Compiègne (Utc). Les résultats ont été validés par les professeurs Yann Rogaume de l'Université de Lorraine de France, Issakha Youm de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Dorothé Barthélemy Azilinon de l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar, par les enseignants chercheurs Diouma Kobor et Lat Grand Ndiaye de l'Université de Ziguinchor, et, enfin, par Christophe Proust, professeur associé de l'Université de Technologie de Compiègne de France.