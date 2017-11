Sénégal: Yacine Dieng Thiam de Thiès élue Miss Sénégal 2017

Yacine Dieng Thiam de la région de Thiès a remporté le titre de Miss Sénégal 2017, samedi, lors d'une finale âprement disputée. Agée de 18 et élève en classe de Seconde, Mlle Thiam a été élue la plus belle fille du pays, et a comme dauphines les candidates de Tambacounda, Dakar et Sédhiou. La présidente du Comité d'organisation de Miss Sénégal Nouvelle vision, Amina Badiane, a lancé un appel pour plus de soutiens de la part des partenaires locaux et des autorités.

Yacine Dieng Thiam, l'heureuse élue de l'édition 2017 de Miss Sénégal, vient de la région de Thiès. Agée de 18 ans, elle a été couronnée après une finale très disputée entre les « quinze plus belles filles du Sénégal ». Samedi dernier, à la fin des quatre tableaux de l'élection, le choix du jury s'est porté sur cette élève en classe de Seconde. Miss Thiès devance de justesse une autre nymphe venant de Tambacounda que beaucoup parmi le public voyaient en première position. Ramata Ndiaye s'est toutefois contentée de la deuxième place (1ère dauphine). Elle est suivie de la belle et cultivée candidate de la région de Dakar, Marième Daouda. Une troisième dauphine, Oulimata Niane, de la région de Sédhiou, a été exceptionnellement élue par le jury.

Auparavant, les candidates des régions au titre de Miss Sénégal ont étalé toute leur beauté et leur classe devant le public et le jury. Les 15 jeunes femmes ont ouvert le bal avec une chorégraphie bien menée. Divisées en trois groupes, habillées de pagnes avec des écharpes autour du cou aux couleurs nationales, les filles ont rendu hommage, dans leur danse du premier tableau, aux Lions de la Téranga qualifiés au Mondial. Après, il y eu la traditionnelle présentation des candidates, chacune bien emmitouflée dans une tenue traditionnelle de la région représentée.

Récompenses

Les 2ème et 3ème tableaux ont été les grandes innovations du défilé. Pour le 2ème passage des Miss, elles ont été habillées en tenues indonésiennes. Les quatre designers qui ont réalisé ces tenues reflétant les liens et couleurs symboliques que partagent le Sénégal et l'Indonésie sont venus spécialement de ce pays pour habiller les candidates dans un partenariat avec le Comité d'organisation de Miss Sénégal. En 3ème tableau, les filles ont défilé en tenues wax réalisées par une couturière béninoise qui a également fait le déplacement sur Dakar.

Le 4ème et dernier tableau des candidates a été celui des questions de culture générale. Ces questions ont tourné, pour l'essentiel, autour de la stratégie de développement touristique du Sénégal, de la culture, notamment sur le Monument de la Renaissance africaine et de la protection des enfants et des femmes.

Après les quatre passages des Miss, les membres du jury se sont retirés pour délibérer, plongeant la salle dans une interminable attente et les candidates dans un stress maximum. Ce stress était même perceptible chez les proches des candidates qui n'en pouvaient plus de croiser les doigts. Avant la délibération, les membres du jury ont indiqué qu'il a été très difficile de départager les filles qui se sont toutes investies dans la discipline et dans une ambiance de convivialité. Au moment de la délibération tard dans la nuit du samedi au dimanche (02 heures 45 minutes), lorsque le nom de la lauréate a été annoncé, Yacine Dieng Thiam n'a pu retenir ses larmes et il fallu qu'elle soit retenue par d'autres candidates pour ne pas flancher.

Comme récompense, la marraine de l'événement, la directrice de l'Iseg, Aïssatou Diop Seydi qui a félicité toutes les participantes, a remis aux lauréates (la Miss et ses trois dauphines) une bourse d'études de 2.460.000 FCfa, de la Première année au Master 2 pour leur formation.

La marraine a aussi offert un billet d'avion Dakar-Paris-Dakar à Miss Sénégal 2017 et une enveloppe d'un million de FCfa. La première dauphine a eu également un billet d'avion Dakar-Casablanca-Dakar, entre autres cadeaux offerts par d'autres partenaires.