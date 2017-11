Sénégal: Cese - Le pétrole et le gaz au menu de la 2ème session qui s'ouvre aujourd'hui

Les séances plénières de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (Cese) démarrent, aujourd'hui, sous la présidence de Mme Aminata Tall.

Selon le communiqué publié, les conseillers examineront le projet d'avis "Enjeux et opportunités des ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz." Au terme de la séance plénière, ils vont formuler des recommandations sur le thème.

Le texte rappelle que le Cese a été saisi par le président de la République pour donner un avis sur la gestion des ressources naturelles au Sénégal surtout le pétrole et le gaz. Dans l'après-midi, les conseillers recevront le ministre de l'Education nationale.

Objet du face à face entre Serigne Mbaye Thiam et les membres du Cese : examen et adoption du projet d'avis intitulé "Quelles stratégies pour l'éradication de l'analphabétisme dans un contexte de mise en œuvre de politiques visant l'émergence économique et l'inclusion sociale?"

Demain, le projet d'avis portant sur" Impacts des déchets électroniques, électriques et électromécaniques sur les écosystèmes naturels" sera examiné en présence du ministre de l'Environnement.

La deuxième session ordinaire 2017 du Cese sera clôturée après examen et adoption du projet d'avis " Quelles politiques publiques en matière de santé et de reproduction de planification familiale et de prise en charge des Ist et du Vih/Sida pour la réalisation du dividende démographique au Sénégal ? " Le ministre de la Santé sera l'invité des conseillers.