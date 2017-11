Ile Maurice: Connectivité - Un nouveau câble pour relier Maurice aux États-Unis

Maurice ne devra plus être victime de rupture d'Internet à l'avenir. Le pays ne sera plus tributaire du câble SAFE ou des câbles de Mauritius Telecom. Il aura un accès à l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.

Le câble sous-marin IOX sera déployé en 2019 et reliera l'Inde à Port Elisabeth, en Afrique du Sud. Le projet va devoir étendre son réseau jusqu'à Cape Town pour être relié au câble Seaborn. Ce dernier est le développeur-propriétaire exploitant de Seabras-1, le système de câble sous-marin le plus direct entre New York et São Paulo. C'est ce que nous ont annoncé les promoteurs d'IOX et de Seaborn. Ils ont déjà jeté les bases du travail à être effectué.

L'accès aux informations en ligne sera plus rapide. Les gamers en particulier vont bénéficier d'un accès plus direct et rapide car la plupart d'entre eux utilisent un serveur américain. De plus, la connectivité sera améliorée avec plus de bande passante à la disposition des opérateurs.

La nouvelle interconnexion via le Seabras-1 ouvrira de nouveaux marchés et accès direct aux États-Unis et le Brésil. Bien que le Seabras-1 soit déjà opérationnel, depuis septembre, la connexion entre le Brésil et l'Afrique se fera en 2019.

Entre-temps les initiateurs du projet vont pouvoir réunir les contrats. Mauritius Telecom a paraphé un accord pour exploiter le réseau au niveau de Maurice et de Rodrigues. Ce projet de câble réduira la dépendance sur les réseaux existants.