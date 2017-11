Afrique: Tourisme mondial - L'Afrique en tête avec 9 % de croissance

300 millions. C'est le chiffre record d'arrivées de touristes internationaux en juillet et août 2017, d'après le World Tourism Barometer, publié récemment par l'Organisation mondiale du tourisme.

Selon ce rapport, la région Afrique - incluant Maurice et les Seychelles notamment - devance toutes les autres, avec un taux de croissance de 9 %. En Afrique du Nord, la progression est de 14 % ; tandis qu'en Afrique sub-saharienne, elle s'est stabilisée à 5 %.

D'ailleurs, selon les dernières données de Statistics Mauritius, de janvier à octobre 2017, le tourisme a augmenté de 5,3 % à Maurice. La zone Afrique représente 23 % d'arrivées et a fait un bond de 4,7 % avec 10 920 touristes de plus sur la même période. Un marché qui est amené à croître, à en croire les hôteliers. À l'instar de Ramesh Mawood, Sales Executive chez Beachcomber Resorts & Hotels, qui note «effectivement une croissance dans le nombre de clients provenant des pays africains, comme le Kenya ou la Tanzanie».

Interrogé, le Chief Executive Officer (CEO) de l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice (AHRIM), Jocelyn Kwok, affirme, pour sa part, qu'«il y a une excellente clientèle africaine dans nos établissements hôteliers, connaissant déjà Maurice depuis des années et qui revient régulièrement». Avant d'ajouter que ce type de clients reste bien entendu restreint en nombre.

Outre les touristes en provenance d'Afrique du Sud, Jocelyn Kwok évoque le défi du tourisme du continent africain. «Chaque pays du continent est un marché différent.» La zone Afrique compte effectivement une cinquantaine de pays pour une population d'environ 1,2 milliard d'habitants.

Le CEO de l'AHRIM nous confie que s'il est possible de développer ce marché de manière pérenne, certains éléments clés devront être assurés. Notamment la capacité d'accueil de la destination, la connectivité aérienne, la compétitivité de l'offre de Maurice et le retour sur investissement pour chacune des parties prenantes.

L'hébergement de type trois étoiles

L'île Maurice attire les touristes et investisseurs de la zone Afrique grâce à sa politique de visa openness. Sur 36 pays africains analysés par l'United Nations Conference on Trade and Development, elle se situe dans les dix premiers. Une augmentation soutenue de visiteurs des États membres de la Southern Africa Developpement Community et du Common Market of Eastern and Southern Africa en témoigne.

Toutefois, «il y a encore un peu de chemin à faire pour les pays du continent africain face au potentiel plus fort, plus accessible des autres marchés», avance le CEO de l'AHRIM. Les procédures d'obtention de visa, par exemple, freinent la libre circulation des Africains.

De son côté, l'International Air Transport Association prévoit un développement annuel de 5,7 % du trafic aérien pour la zone Afrique jusqu'en 2035. Ce qui laisserait entrevoir, dans le futur, une hausse d'emplois dans les secteurs de l'aviation ainsi que du tourisme. D'ailleurs, Air Mauritius dessert régulièrement la zone Afrique et innove avec des vols directs vers de nouvelles villes comme Dar es-Salaam.

Ramesh Mawood décrypte, lui, quelques tendances de cette clientèle encore méconnue. Très exigeants, les touristes de ces nouvelles provenances africaines optent plutôt pour l'hébergement de type trois étoiles et les hôtels de charme, souligne-t-il. Il s'agit principalement de couples en voyage loisirs et des honeymooners.

Notre interlocuteur ajoute que «ce n'est pas une clientèle 'plage'. Durant leur séjour, les touristes africains affectionnent surtout le tourisme culturel et la découverte. Ils privilégient le shopping et en profitent pour découvrir les nombreux sites touristiques de la destination». On y trouve aussi beaucoup d'hommes d'affaires et des représentants d'organisations qui peuvent être demandeurs de prestations spécifiques comme l'organisation de séminaires.

Côté Food and Beverages, le groupe Beachcomber Hotels and Resorts dit s'adapter en offrant des menus variés et incluant la viande halal, requise par les visiteurs d'Afrique du Nord. Ramesh Mawood relève néanmoins le faible nombre de familles, «le principal motif étant le budget considérable» des billets d'avions. D'ailleurs, ce même motif li- miterait la demande pour les prestations type quatre étoiles ou cinq étoiles.

291 890

C'est le nombre de touristes provenant de la zone Afrique qui ont visité Maurice en 2016. Ils viennent principalement de La Réunion (58 %), de l'Afrique du Sud (37 %) et de Madagascar (4 %). En outre, le pays attire de plus en plus de ressortissants d'autres pays comme les Seychelles, le Kenya, le Zimbabwe, la Namibie, le Nigeria, Mayotte.

Le Big data en tourisme

Par ailleurs, les professionnels du tourisme estiment que la venue du «Big Data» écourtera considérablement les procédures administratives et facilitera l'accès à la billetterie électronique. Ainsi, le développement du segment touristique africain reste très prometteur à mesure que les infrastructures, la connectivité aérienne et les ressources technologiques convergent vers ce but commun.