Angola: Ministère des Travaux Publics présente des lignes forces pour améliorer les projets

Luanda — La réglementation de la tarification et des services de consultation technique, l'élaboration de projets et l'exécution de contrats et la coopération institutionnelle, l'établissement de partenariats avec des universités publiques et privées, sont inclus dans les lignes de force du ministère de la Construction et Travaux publics (MINCOP) présentées lundi à Luanda.

Selon le secrétaire d'Etat à la Construction, Molares D'Abril, qui présentait les lignes au 1er Forum de l'Auscultation du Ministère de la Construction et des Travaux Publics (MINCOP) avec des associations, des hommes d'affaires et des techniciens, le projet adapte la capacité institutionnelle à l'activité technique et scientifique du Laboratoire d'ingénierie d'Angola (LEA), en lui fournissant la capacité technique, à travers la mise en œuvre d'un programme de rééquipement et renforcement des ressources humaines, pour satisfaire la demande de l'activité d'essais, contrôle de qualité et la recherche scientifique.

Il a fait savoir qu'il était prévu de transformer la Société Nationale de Développement de Projets (ENEP) en Institut National des Travaux Publics (INOP) et, en collaboration avec l'industrie nationale, d'encourager la production de matériaux de construction d'origine nationale, visant à réduire les importations et les coûts de construction.

Molares D'Abril a ajouté que la ligne de force projetait l'établissement de procédures d'intervention technique, méthodologique et de supervision du secteur dans les Travaux Publics réalisés par d'autres organismes de l'Etat et départements ministériels, à travers la certification de leur qualité.

La coopération institutionnelle, avec la mise en place de partenariats avec des universités publiques et privées, pour la préparation d'études, la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique et technique, dans les branches du secteur, assurant la réalisation de stages professionnels des nouveaux formés, font partie des axes des lignes à mettre en œuvre par le secteur.

Il a ajouté que la ligne prévoyait une gouvernance participative, avec l'ouverture d'une page web, pour les plaintes, dénonciations et suggestions, afin que le citoyen puisse contribuer, avec son avis, à l'amélioration de l'activité du MINCOP.