Angola: L'Eglise Kimbanguiste est un partenaire privilégié de l'Etat

Luanda — L'Eglise de Jésus-Christ sur la Terre (Kimbanguiste) est un partenaire important de l'Etat angolais dans le secteur social, a déclaré dimanche la directrice du Bureau de la citoyenneté et société civile du MPLA, Fatima Viegas.

La responsable du parti intervenait au culte d'action de grâce pour clôturer la XXIIIe réunion du Conseil national, qui a eu lieu depuis le 16 novembre, ainsi que pour signaler le 43e anniversaire de la reconnaissance de cette congrégation religieuse par les autorités coloniales portugaises, 18 novembre 1974.

Fátima Viegas a indiqué que l'État angolais considérait l'église comme partenaire et que les Kimbaguges se distinguent dans la construction d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures, en plus de la mise en œuvre de projets agricoles.

«L'Église Kimbanguiste a construit des écoles pour permettre aux enfants les plus défavorisés d'avoir droit à l'éducation, des centres médicaux pour permettre à tous les citoyens disposant de moins de ressources financières de recevoir des soins médicaux et tout cela mérite notre respect en tant que l'État angolais et parti le MPLA », a-t-elle indiqué.

À l'occasion, elle a appelé le chef spirituel de cette congrégation, Paul Kissolokele, à continuer sur cette voie de construction d'infrastructures sociales qui donnent une plus grande dignité à l'Église kimbanguiste.

Elle a dit qu'elle était satisfaite de la transformation que le centre de conférence de la congrégation subit pour célébrer les célébrations du centenaire de son premier chef spirituel, Diangienda Kuntima, prévu pour le 22 mars 2018.

Il a ajouté qu'elle suivait les efforts de cette congrégation pour mettre fin à la crise de leadership qui l'affecte il y a 15 ans, précisant qu'elle croyait en la capacité de ses fidèles à trouver une solution d'une manière pacifique et urgente.

L'Église Kimbanguiste construit actuellement une série d'infrastructures sociales, dont le centre multifonctionnel de Golf, qui comprendra deux salles de réunion d'une capacité de 250 places chacune, un centre médical pour les citoyens les plus défavorisés.