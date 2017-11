Angola: Le ministre de la Justice souligne la nature novatrice de la nouvelle carte d'identité

La nouvelle carte d'identité de citoyen national, dont la période de validité sera de dix ans, comporte plus de caractéristiques de sécurité car, en plus des données précédentes et d'une photo au verso, elle possède un code QR et une puce , où diverses informations peuvent être stockées pour une intégration ultérieure.

En ce qui concerne la diffusion et l'information sur la nouvelle carte d'identité, la forme d'acquisition et ses caractéristiques, puisque de nombreux citoyens ont manifesté leur ignorance, le ministre a déclaré qu'une stratégie de communication institutionnelle a été définie à cet effet.

Cependant, le ministre Francisco Queiróz a souligné que les cartes d'identité précédentes restent valables "et continueront jusqu'à la fin de leur période de validité, et que seulement les personnes dont les documents doivent être renouvelés ou ceux qui les ont perdus, ainsi que ceux qui les émettent pour la première fois devraient se diriger aux postes d'émission".

"Nous sommes en présence d'une innovation, d'un aspect moderne, parce que de nos jours, les carte d'identité des pays les plus développés ont cette caractéristique et en Angola, nous introduisons également des éléments", a-t-il indiqué.

