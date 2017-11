Libye: Le chef de l'ONU se dit horrifié par des images vidéo montrant des migrants africains vendus comme esclaves

« Cela nous rappelle également la nécessité d'aborder la question des flux migratoires de manière globale et humaine : par une coopération en matière de développement visant à s'attaquer à ses causes profondes, par une augmentation significative de toutes les opportunités de migration légale et par une coopération internationale renforcée pour réprimer les passeurs et les trafiquants et pour protéger les droits de leurs victimes », a-t-il ajouté.

M. Guterres a demandé à chaque nation d'adopter et d'appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole sur la traite des personnes. Il a exhorté la communauté internationale à travailler ensemble pour combattre ce fléau.

« Je suis dégoûté par ces actes odieux et j'appelle toutes les autorités compétentes à enquêter sans délai sur ces activités et à traduire les auteurs en justice. J'ai demandé aux acteurs pertinents des Nations Unies de suivre activement cette question », a dit M. Guterres lors d'un point de presse au siège de l'ONU.

