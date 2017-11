Tunisie: FATHI LAABIDI (EX-ENTRAÎNEUR DU CA ET DU CSHL) - «Le jeu, d'abord!»

Les meilleurs doivent être en Russie et Maâloul doit éviter de récompenser les joueurs qui ont assuré la qualification dans un groupe assez facile. Les prochains matches amicaux seront une opportunité pour le staff technique et les joueurs d'y voir plus clair et, si le joueur expatrié est supérieur au joueur évoluant en Tunisie, il devra être dans le groupe. La coupe du Monde est une grande compétition et la Tunisie doit se présenter avec ses meilleurs atouts pour honorer son contrat et aspirer à se qualifier au second tour.

Les 8 mois qui restent seront-ils suffisants pour préparer une équipe de Tunisie performante et surtout plaisante dans son jeu, surtout qu'elle va avoir en face des équipes de gros calibres, supérieurs sur tous les plans à la Libye, au Congo et à la Guinée, nous l'espérons.»