Tunisie: Quelles réformes pour la Tunisie, cette démocratie naissante ? (1ère partie)

D'abord, il faut absolument dire toutes les vérités, quelles qu'elles soient, au peuple en vue de le prendre à témoin et lui expliquer toutes les causes qui nous ont conduits à la situation que nous vivons dont les difficultés que connaît, depuis 2012, notre pays et qui sont, essentiellement, d'ordre financier.

Tout cela est dû au fait que les deux premiers gouvernements post-révolution ont dépensé sans compter alors que le budget prévu sous le dernier président de la 1ère République, pour 2011, était de 19 mille milliards de millimes. Ces augmentations budgétaires imprévues ont été provoquées par certaines augmentations de salaires et surtout par le recrutement de plus de cent mille personnes injectées dans la Fonction publique dont elle n'avait nullement besoin. Cela est dû aussi à certains dédommagements, suite à l'amnistie générale prononcée, au lendemain de la révolution.

Le résultat de tout cela a fait grimper le budget à 29 mille milliards de millimes, sans compter la somme de 5.500 milliards de millimes réservée aux générations futures qui a été aussi décaissée. Le fait d'augmenter le budget de l'Etat de 50% en un ou deux ans sans s'assurer de la capacité du pays de pourvoir à ces dépenses est une erreur dramatique due à l'inexpérience des nouveaux gouvernants et à leur méconnaissance de la gestion du pays.

C'est la cause essentielle de tous les problèmes qui se posent, au niveau des finances publiques, aux différents gouvernements, depuis la révolution et que nous supporterons très longtemps encore. Ne pouvant, grâce aux impôts directs et indirects, assurer la couverture de cet important montant pour lequel le pays n'était pas, financièrement, préparé, les divers gouvernements se sont adressés au FMI et au marché financier pour emprunter ces 10, 12 ou 14 mille milliards dont ils ont besoin, chaque année, pour équilibrer le budget de l'Etat. Cela doit être clairement dit au peuple pour qu'il comprenne les raisons de la non-réalisation de certains projets de développement attendus depuis longtemps et de l'impossibilité de répondre, parfois, à des augmentations de salaire souvent méritées.

Cela doit être aussi rappelé aux partis politiques et aux représentants du peuple pour qu'ils soient, lors de la présentation du budget à l'ARP, compréhensifs et responsables. Bien que la continuité de l'Etat doive être assurée, il va sans dire que le gouvernement actuel ne peut supporter seul les erreurs commises par ses prédécesseurs.

De même, le bien-être de nos concitoyens s'exprime, essentiellement, par le prix du couffin de la ménagère qui doit être, sans délai et en priorité absolue, s'agissant de paix sociale, maîtrisé et ramené à un niveau acceptable et par la possibilité, pour chaque concitoyen, de trouver, facilement, un emploi et ce, pour le plus grand nombre de chômeurs dont les diplômés du supérieur. Cela peut être réalisé, au moins partiellement, par l'effort fourni par le secteur privé et surtout par les entreprises publiques pour générer assez de gains en vue de procéder à davantage de recrutements.

Mais cela est conditionné aussi par le fait d'avoir, à la tête et au sein des entreprises nationales, surtout celles qui ont un rôle stratégique dans notre système de développement telles que la Stam, des responsables expérimentés, compétents, doués d'un sens patriotique très développé et surtout de meneurs d'hommes capables de mobiliser leurs personnels pour relever les challenges et affronter les défis. Je suis profondément dépité d'apprendre, par le journal «La Presse du 8/11/17 p.5», que le jeune promoteur Safouane Tlili, résidant au Canada, dirigeant d'une société dans ce pays nord-américain, qui a réussi à conclure un marché d'exportation de 100 tonnes de grenades avec un client au Canada et qui a d'autres projets prometteurs d'exportation de produits agricoles dans ce pays a été, tout simplement, désappointé et chagriné.

En effet, après avoir respecté toutes les procédures et lois en vigueur pour assurer une première livraison de 14,6 tonnes, il constata que les responsables de la Stam ont traité, avec indifférence, le conteneur de son expédition puisqu'il est, depuis le 26 octobre, au port sans qu'on lui fournisse une date exacte de son envoi au Canada. De même, et à cause de la lenteur des procédures administratives, il risque de tout perdre car le départ du conteneur était prévu pour le 18, puis reporté au 25 octobre.

Aussi, avec un tel comportement et une attitude pareille, comment pourrons-nous gagner de nouveaux marchés et booster l'exportation de nos produits en vue d'essayer, un tant soit peu, d'équilibrer notre balance commerciale et créer de la richesse? D'ailleurs, n'est-il pas temps de permettre aux sociétés privées de concurrencer la Stam qui, se trouvant seule, en la matière, sur la place, et se croyant, à ce propos, incontournable et au lieu d'être un facteur stimulant de l'économie, devient, parfois, en agissant de la sorte, un élément perturbateur. Certaines procédures et méthodes sont à revoir très sérieusement.

Cela est aussi valable pour les biens confisqués dont plusieurs entreprises, appartenant aux proches de l'ancien président Ben Ali qui ont été confiées à des magistrats, semblent être dans un mauvais état de gestion et de rentabilité alors qu'elles généraient, auparavant, des gains substantiels. Il est normal que le juge, désigné à la tête de cette société, essentiellement spécialiste dans le domaine juridique, ne soit pas, forcément, le gestionnaire qu'il faut.

De même, on ne peut pas comprendre comment le parc auto de l'ancien président et de ses proches, comprenant certainement des véhicules de luxe et coûteux, n'ont pas été mis en dépôt chez l'Armée qui dispose de personnels capables de les maintenir en excellent état. Il est incompréhensible que ces véhicules n'ont pas été, aussitôt, vendus avant qu'ils vieillissent et perdent de leur valeur. Il s'agit, en fait, d'une grave négligence qui nous coûte cher. D'autre part, nous avons tout intérêt, étant donné la situation financière du pays, à veiller à ce que les sociétés de transport, au lieu d'acheter, toujours du matériel neuf, procèdent, de temps à autre, à des opérations de rénovation, opérations tout aussi efficaces et certainement très économiques.

Dans ce domaine, il s'agit bien d'une question de rigueur et de discipline. Et pourtant, nous disposons d'une institution, méconnue par notre élite et surtout par nos responsables politiques, qui dispose de cadres de très haut niveau, en mesure d'assurer pareille fonction et tant d'autres encore. Il s'agit, en fait, du corps des officiers supérieurs de l'armée nationale à la retraite qui dispose, en permanence, d'officiers fraîchement retraités, dont la formation reçue leur permet, comme ce fut le cas pour leurs anciens, de remplir pareille mission, en donnant entière satisfaction. Formés dans les écoles militaires supérieures tunisiennes et/ou étrangères, il est certain que ces jeunes retraités, volontaires, pourront même le faire sans être rétribués.

Aussi, est-il regrettable de constater que l'on ne tire pas le maximum de profit de nos cadres militaires supérieurs qui sont toujours disponibles pour la patrie, et surtout, les fraîchement retraités. Ceux-ci et ceux-là ont reçu, tout au long de leur carrière et dans au moins trois grandes écoles militaires supérieures, outre l'Académie militaire, une formation unique, solide et remarquable. Celle-ci comprend non seulement la formation militaire spécifique nécessaire à l'évolution de la carrière de l'officier supérieur, mais encore la formation administrative et universitaire lui permettant d'avoir cette ouverture d'esprit et cette latitude lui permettant de gérer des centaines et même des milliers d'hommes sous leur commandement et maintenir en excellent état de fonctionnement un équipement et un armement coûtant des dizaines de milliards.

Cet oubli, outre le fait qu'il prive le pays de personnels d'un potentiel remarquable pouvant rendre de très appréciables services dans n'importe quel domaine du fait de leur polyvalence, donne l'impression que le comportement suivi par les gouvernants de la IIe République, par rapport à ceux de la 1ère République, n'a pas, malheureusement, évolué, à ce propos, d'un iota. Il est normal qu'on se pose un tas de questions ! D'autre part, on aurait bien apprécié si, lors de la mise sur pied des nombreuses commissions et institutions indépendantes, on avait pensé associer le corps des officiers de l'armée nationale lors de ces créations.

Que nos politiques ne croient surtout pas que les officiers ne sont que des techniciens de la guerre, car les grands commis de l'Etat, les représentants des organisations nationales et de la société civile qui ont eu la chance de suivre les cours de l'Institut de défense nationale et qui ont côtoyé, une année durant, ces cadres militaires supérieurs, les détromperont certainement puisqu'ils ont, une idée tout à fait différente de leur opinion.

C'est pourquoi il est absolument urgent de réorganiser tous nos ports maritimes commerciaux en commençant par ceux de Radès, ensuite La Goulette, Sousse, Sfax, Gabès, Zarzis et Bizerte. Cette réorganisation encouragera les investisseurs puisqu'elle facilitera toutes les opérations portuaires et renforcera nos capacités d'exportation, facteur fort important pour notre balance commerciale. Aussi, grâce à nos excellentes relations avec le Maroc, pourquoi ne pas charger une commission composée de toutes les administrations concernées par les activités portuaires de visiter le port de Casablanca qui est remarquablement organisé, pour s'en inspirer... (A suivre).