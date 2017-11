Tunisie: Motivation extrême...

Victoires en amical

Lors de ce stage au Portugal, Mario Palma a eu le temps et les moyens de travailler les aspects tactiques (placement, comportement en défense, rôles des joueurs en attaque, gestion de la balle par rapport aux types de défenses adverses) et athlétiques. Notre sélection, qui se déplace aujourd'hui directement à Yaoundé pour trois jours d'adaptation avant les trois matches des éliminatoires, a joué des matches amicaux contre des clubs portugais.

Quatre victoires successivement contre Barrensse 84-54, Galitos 83-81, Eliabim 120-62, et Ulivernesse 80-70. Au-delà des résultats et du calibre des adversaires, l'essentiel est que la sélection se trouve compétitive. La courbe de forme devra atteindre son pic à partir de la semaine prochaine lors des matches officiels.

Ossature présente

Le staff technique national n'a pas chambardé son groupe qui a gagné le titre africain à Radès. Durant ce stage, les joueurs de métier étaient présents à l'exception de Ben Romdhane qui sera là normalement à Yaoundé. El Mabrouk, Sélimène, Kénioua, H'didane, Chennoufi et Ghayaza étaient et seront utiles dans les trois matches de Yaoundé. Palma a retenu aussi quelques jeunes éléments, à l'image de Bhouri, Addami et Racyle. Une chose est sûre, au moins un ou deux jeunes seront retenus pour ces éliminatoires.

Après avoir gagné le titre africain, l'équipe de Tunisie aura à se maintenir dans son palier de performance et à bien négocier les prochaines échéances. Ce sera l'équipe à battre par toutes les sélections. Le plus dur reste à faire au deuxième tour, et on pense que les équipiers de Sélimène ont autant d'arguments et d'atouts pour négocier les futures échéances. L'équipe est sur la bonne voie, même si on devra attendre de la voir jouer contre des adversaires plus forts et plus réguliers.