Maroc: La CTM lance sa nouvelle application mobile

La Compagnie de transport au Maroc (CTM) a annoncé dernièrement à Casablanca, le lancement de sa nouvelle application mobile "CTM", un outil permettant aux clients d'acheter leurs billets, de suivre leurs itinéraires, d'identifier les étapes d'arrêt et de restauration ainsi que les horaires réels d'arrivées et de départs des autocars.

Téléchargeable sur les stores, cette nouvelle application vise à faciliter la vie des clients en leur permettant d'accéder, en quelques clics, à l'ensemble des contenus en temps réel, a indiqué Ezzoubeir Errhaimini, président directeur général de la CTM, lors d'une conférence de presse dédiée à l'annonce du lancement officiel de l'application CTM, rapporte la MAP.

"Depuis 1919, la CTM accompagne les Marocains en étant en phase avec l'évolution de leurs habitudes de consommation (... ) Avec cette nouvelle application mobile, nous poursuivons dans la voie de l'innovation et de la satisfaction de nos clients", a-t-il souligné, notant que cette application s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration continue de la qualité des services de la compagnie.

Conçue pour simplifier l'accès à l'information-voyageur et renforcer sa relation de proximité avec ses clients, cette application traduit l'engagement de la société en faveur d'une expérience de transport 100% mobile et entièrement dématérialisée, a fait valoir M. Errhaimini, précisant que le but de la société est d'aider et de simplifier la vie des passagers en les accompagnant quotidiennement.

"D'ici cinq ans, plus d'un tiers des voyageurs arriveront en agence en possession de leur billet électronique acheté via l'application. C'est l'ambition de la compagnie", a-t- ajouté.

En plus de pouvoir organiser le voyage, l'application mobile CTM assure une sécurité totale puisqu'elle permet aux clients de choisir leur place dès la réservation, a déclaré à la MAP Ahmed Reda Douihri, directeur des activités support, expliquant que le billet électronique, une fois payé, se transmet par mail avec un code unique.

L'arrivée de cette l'application mobile intervient alors que 75% des usagers du site de la CTM y accèdent via leur smartphone, a-t-il fait observer, relevant que cet outil répond également à l'usage croissant de l'e-commerce.