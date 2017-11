Tunisie: Sami Larousi (ex-joueur de l'espérance sportive de Tunis) - «Renforts étudiés»

Nous suivons les matches des différents championnats européens et nous avons déjà une idée sur les présumés expatriés qui sont à mon avis assez moyen. C'est pour cette raison que Nabil Maâloul ne doit choisir que les meilleurs. L'intégration des expatriés sera difficile, surtout que l'ossature du onze national actuel est composé par des joueurs espérantistes et étoilés. Ce sera difficile à Maâloul de remplacer l'un d'eux par un expatrié. Mais je pense qu'il y a des postes assez vacants à l'instar du gardien de but, d'un régisseur, et d'un attaquant.

Il reste huit mois et le temps presse. Le compte à rebours a déjà commencé pour Nabil Maâloul. Ce dernier ne doit pas convoquer des joueurs non connus. Certes, des renforts s'imposent pour l'équilibre des trois compartiments de l'Equipe de Tunisie. Je peux souligner que si ces expatriés vont donner un plus à la sélection tunisienne, je suis d'accord pour leur intégration, mais s'ils sont moyens, alors il est préférable d'opter pour le joueur évoluant en Tunisie, et ce, pour la stabilité du groupe. Nabil Maâloul doit trancher, surtout qu'il ne reste que huit mois à la Coupe du monde de football.

Le staff technique national a la possibilité d'opter pour la continuité avec le groupe actuel ou faire appel à des joueurs évoluant à l'extérieur pour donner un second souffle à notre onze national. Mais je pense que tous les joueurs sont assez moyens et n'y a pas de différence entre les locaux et les expatriés.