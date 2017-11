Tunisie: Il faut accélérer !

Nous avons écouté avec beaucoup d'attention l'interview accordée par la ministre de la Jeunesse et des Sports à une des stations de la place. Il a été question du redressement de la situation des associations sportives, et particulièrement celles qui ont choisi d'être professionnelles.

D'après ce que nous avions compris de ces belles paroles, la transformation de ces associations sportives en sociétés à objet sportif est pour bientôt. C'est parfait. Mais quand ? Le temps file à une vitesse vertigineuse, alors que nous sommes dans l'obligation de faire vite. Ces futures sociétés à objet sportif sont en train de souffrir, faute de cadre juridique à même de les protéger et de les mettre définitivement sur les rails.

De toutes les façons, ce n'est ni la qualité des joueurs ni le dévouement ou la perspicacité des dirigeants qui prévaudront le plus dans les moments difficiles. C'est l'organisation et la bonne gouvernance. Les exemples, nous les avons à portée de main. Les déboires des plus grands clubs sont essentiellement dus à cette léthargie collective qui semble s'être emparée de presque toutes les parties prenantes.

Nous rappelons qu'au lendemain de la révolution, il y a eu une tentative qui a tourné court, à la suite du dossier présenté par « La Presse » et qui a démontré que le projet n'était qu'un fade plagiat des règlements français. Le ministre de l'époque, mal conseillé, s'est vu en effet présenter un projet découlant de la législation en vigueur en France, qui a été littéralement cannibalisée, au point de la rendre complètement inapplicable. Pire, le fait d'y avoir impliqué directement ou indirectement l'Etat, enlevait le sens de cette initiative.

Ces SOS sont appelées à être pleinement responsables et il n'est nullement question de compromettre la tutelle, qui reprendrait par voie de conséquence son rôle au niveau des grands axes et objectifs à long terme, de la formation, de l'encadrement et de la protection par l'application stricte de la loi. Les associations qui vivent actuellement des moments difficiles, sont les victimes de ce laisser-aller. Pour mettre en application les nouvelles lois, il faudrait un minimum de temps, alors que le plus tôt serait le mieux.

La qualification de l'équipe de Tunisie au Mondial de Russie a chassé certes les idées sombres et les oiseaux de mauvais augure ont rengainé leurs diatribes mais, les festivités terminées, cela ne nous empêche pas de revenir à la réalité. Le football tunisien, de tout le sport tunisien, est celui qui dérange le plus. Il doit son avance à la qualité de ses cadres et à l'infrastructure mise en place à une certaine époque. Ces installations commencent à prendre de l'âge. Faute de moyens et en l'absence d'autorité (on attend encore les municipales pour responsabiliser et lister les urgences et les besoins), cette avance commence à maquer le pas.

Un de nos confrères a soulevé, lors d'une émission sportive télévisée, l'aspect démographique de notre pays par rapport à celui de nos principaux concurrents. Il est regrettable qu'on lui ait coupé la parole sans lui donner le temps de développer son raisonnement. Oui, il avait bien raison. Cet aspect démographique finira par peser lourd. Il compte énormément, car un pays qui prospecte dans cent millions d'habitants, n'a rien à voir avec celui qui ne possède qu'une dizaine de millions. Le jour où l'Egypte, le Nigeria, l'Algérie ou le Maroc et le Cameroun disposeront de l'infrastructure nécessaire, de l'encadrement suffisant et compétent, d'une logistique capable d'intégrer ce grand nombre de jeunes, les choses changeront forcément.

Nous comptons à notre simple niveau par mois et années. Les nations comptent, elles, par décades et siècles.

Une anecdote vraie : Le basket-ball tunisien avait engagé à une certaine époque une opération de dépistage des jeunes de taille dépassant l'ordinaire. Il en a trouvé quelques-uns au sein de l'armée. Le temps que l'on fasse le nécessaire pour les recruter et les intéresser... ces jeunes avaient terminé leur service militaire et s'étaient dispersés.

C'est dire que pour maintenir notre standing et même progresser, il est absolument nécessaire d'avoir par rapport à nos concurrents directs, une meilleure gouvernance, de meilleurs cadres, des infrastructures de qualité, des programmes de formation ne souffrant pas ces insuffisances que nous relevons, des règlements évolutifs et modernes, des moyens financiers suffisants et surtout utilisés à bon escient.

Nous n'en sommes pas là, alors que le facteur temps compte. Et il est impitoyable.