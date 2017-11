Tunisie: Formation politique de jeunes compétences

L'objectif principal de l'académie politique est d'enrichir les référentiels du parti, renouveler la classe politique et former de nouveaux dirigeants politiques, a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de l'académie du PDL, Thameur Saâd, a fait savoir que cette structure revêt un caractère consultatif qui a pour mission de former les jeunes et les cadres du parti dans les différents domaines politique, social, économique et de la communication sur une période d'une année.

A l'ouverture, hier, à Tunis, de la 2e session de l'académie politique 2017-2018 baptisée «Session du leader Habib Bourguiba», Moussi a indiqué que le parti aspire, par cette initiative, à former une nouvelle classe politique et attribuer aux jeunes la place qu'ils méritent.

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a indiqué que son parti s'attelle à former de jeunes compétences à travers l'académie politique relevant du PDL pour les proposer aux postes de responsabilité et sur les listes électorales, voire à la direction du parti.

