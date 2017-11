Tunisie: ABDELMAJID JELASSI (ANCIEN JOUEUR INTERNATIONAL ET DÉTECTEUR DE JOUEURS À L'EST) - «Maâloul fera les meilleurs choix»

Nabil a également l'avantage d'avoir fait une carrière de milieu de terrain et souvent de stratège. Et cela est d'une importance majeure chez un entraîneur. D'ailleurs, les meilleurs entraîneurs du monde, comme Zidane par exemple, ont, en majorité, été des milieux de terrain. Cela procure une vision de connaisseur dans la composition d'une équipe cohérente et des choix des tactiques appropriées par la suite.

Nabil Maâloul renouvellera sûrement sa confiance au groupe actuel avec lequel il a réussi sans la moindre défaite. Mais s'il y a des joueurs évoluant à l'étranger et qui sont capables de donner le plus dans quelques postes qui nécessitent des renforts, il ne va pas hésiter à les convoquer pour l'intérêt de l'équipe nationale. En Russie, on aura à croiser le fer avec des équipes appartenant à l'élite mondiale qu'il y a lieu d'affronter avec le maximum de chances de faire bonne figure.

A mon avis, des joueurs comme Abdennour ou Harbaoui, à titre d'exemple, pourraient être appelés à la rescousse, ne serait-ce que pour étoffer le banc des doublures et en prévision de tout type d'imprévus.»