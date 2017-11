Tunisie: La palme au CSS

Seconde défaite successive pour les deux autres équipes de Sfax, USTS et ASPTTS, qui comptent un seul set gagné. A quand le décollage? Tels sont les faits de la seconde journée du championnat national.

Epoustouflant était le sommet du jour, à Sousse, où l'on a attendu la fin du cinquième set pour voir le CSS l'emporter sur l'ESS. Réalisme, puissance et détermination, trois mots d'ordre qui ont été à l'origine du succès sfaxien.

La rencontre, dans un contexte totalement différent de celui de la finale du critérium Ftvb, il y a deux semaines, a confirmé les bonnes dispositions des deux équipes et la cohésion qui règne entre les compartiments du jeu. L'équilibre se fit sentir durant une grande période du débat d'autant que les forces sont sensiblement égales. Le métier et l'endurance mentale des visiteurs ont pesé face à l'ambition et le courage des locaux qui n'ont pas démérité et firent preuve d'un volume de jeu appréciable.

Le CSS entra mieux dans le match pour remporter avec une certaine aisance le set inaugural 25-18 et a même mené par deux sets à un en clôturant le troisième set en sa faveur 25-17. L'ESS est revenue à la charge dans le second 25-21 et a mis tout son poids pour égaliser à deux sets partout 25-21 en quatrième manche. La première partie du tie break était presque dominée par les Etoilés. L'écart de deux points 9-7 ne constituait pas une marge sécurisante, puisque le CSS a vite rattrapé le retard dans un sursaut rageur et allait se montrer plus efficace dans ses manœuvres notamment dans la première zone, 11-11, 13-11 et enfin 15-12.

Les nouvelles recrues du CSS comme le Brésilien Santos, Marouane Mrabet et Karim Brini ont contribué nettement à la performance sfaxienne.

Les joueurs de l'ESS, essentiellement ceux qui ont remplacé les partants comme Heykel Jerbi, Hassen Saïdi, Bahri Ben Messaoud, ont besoin du temps pour s'adapter aux choix du nouvel entraîneur Boris.

L'Espérance de Tunis a négocié, elle aussi, parfaitement son déplacement en allant battre l'ASPTTS sur un score sans bavure à l'issue d'une rencontre qui a duré cinquante minutes et à sens unique 13-25, 18-25, 18-25. Le derby de la banlieue nord est revenu à la Saydia sans de peine 19-25, 22-25, 12-25. Départ réussi donc de la Saydia contre la première défaite de La Marsa.

La Mouloudia de Bousalem avec de nouvelles ambitions a démarré la compétition en force en disposant à Sfax de l'USTS sur le score de trois sets à un.

Résultats

Poule A

ESS-CSS 2-3

USTS-MSB 1-3

TAC : exempt

Poule B

ASPTTS-EST 0-3

SSBS-ASM 3-0

COK : exempt

Classements

Poule A

Pts J

1. CSS 5 2

2. MSB 3 1

3. ESS 1 1

4. USTS 0 2

5. TAC 0 1

Poule B

Pts J

1. EST 6 2

2. SSBS 3 1

- ASM 3 2

4. ASPTTS 0 2

- COK 0 1