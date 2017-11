Tunisie: Ali Selmi (ancien entraîneur) « L'arrivée des nouveaux pourrait faire exploser les vestiaires »

Si le sélectionneur national est censé convoquer un nouveau joueur en sélection, il devait le faire plus tôt. S'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est de sa faute. Et si le joueur en question a été déjà convoqué par le passé et qu'il n'a pas répondu positivement à l'invitation du sélectionneur national, et qu'il change d'avis maintenant, alors que l'équipe de Tunisie est qualifiée à la phase finale de la Coupe du monde, il n'a tout simplement pas sa place dans l'équipe. Car, de toute manière, tout joueur convoqué dans la période à venir sera rejeté par le groupe.

Un footballeur qui a la double nationalité et qui songe à présent à porter les couleurs de l'équipe de Tunisie, maintenant qu'elle a composté son billet pour le Mondial russe, ne peut être qu'égoïste, car pensant seulement à son propre intérêt. S'il accepte de venir maintenant, c'est pour l'unique raison de se faire un joli nom dans le monde du football. Etre international, c'est toujours un petit plus à mettre sur sa carte de visite.

Ma conviction est que tout joueur, qui a réellement la Tunisie dans le cœur, aurait été déjà là.

Il faut faire attention à une chose : les agents des joueurs vont bien travailler durant les jours à venir. Chacun essayera de placer son protégé en équipe de Tunisie pour enrichir son curriculum vitæ.

Bon nombre d'agents vont, s'ils ne l'ont pas déjà fait, bombarder le sélectionneur national par les CV de leurs joueurs. Or, le football de nos jours est un livre ouvert. S'il y a de bons joueurs sur le marché, le sélectionneur national s'en serait déjà rendu compte. Les bons joueurs ne vont pas pulluler dans les prochains jours.

Maintenant que nous avons composté notre billet pour la Coupe du monde de Russie après avoir surmonté les difficultés des périples africains, en Guinée et en RD Congo entre autres, nous n'avons pas le droit d'intégrer des joueurs qui n'ont pas mouillé le maillot au détriment de ceux qui ont joué en Afrique pour assurer la qualification à la prochaine Coupe du monde.

Et pour répondre à ceux qui disent que notre prestation lors du dernier match face à la Libye nous pousse à convoquer des joueurs plus valeureux pour passer à un palier supérieur avec pour objectif la qualification au second tour de la Coupe du monde, je dirai qu'on n'a pas le droit de juger l'effectif actuel sur un seul match où la pression était énorme.

De toute manière, ce ne sont pas eux qui viendront dans les mois, voire dans les jours à venir, hausser le niveau de la séletion. Au contraire, l'arrivée de nouveaux venus pourrait faire exploser les vestiaires et, par conséquent, apporter le contraire à l'effet escompté ».