Tunisie: 154 mille bénéficiaires

«Parmi les indicateurs de réussite du programme en 2017 : le nombre des bénéficiaires qui est passé de 70 à 154 mille jeunes et le développement des programmes qui a augmenté de 24 à 78 avec le même budget, ce qui est synonyme de bonne gouvernance», a estimé la ministre ajoutant, par ailleurs, qu'il faut assurer un bon traitement des questions en relation avec les jeunes et répondre à leurs attentes et aspirations, ce qui exige la mise en place de nouveaux programmes d'encadrement.

Mme Cherni a relevé que ces programmes, marqués par la participation active des composantes de la société civile, ont été répartis sur des thèmes aussi divers que «La citoyenneté», «L'épanouissement des jeunes», «La participation aux affaires locales» et autres sur l'information et la communication.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.