Zimbabwe: Mugabe en «contact» avec son vice-président, selon l'armée

Depuis, l'armée mène des discussions avec le président Mugabe qui refuse de démissionner, malgré les pressions des militaires, de la rue et de son propre parti. Dans le cadre de ces entretiens, « plusieurs garanties ont été données » et le président Mugabe « a accepté une feuille de route » pour une sortie de crise, a assuré le général Chiwenga sans donner plus de précisions. Selon plusieurs analystes, le vieux dirigeant, accusé de violations des droits de l'homme et de corruption, joue la montre afin d'obtenir des garanties sur son immunité.

Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été évincé du gouvernement le 6 novembre et poussé à l'exil après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, 52 ans, qui avait ainsi réussi à écarter son rival dans la course à la succession de son mari. L'armée, hostile à l'ascension de Grace Mugabe, avait alors décidé d'intervenir, en démentant tout « coup d'Etat ». Elle a rebaptisé lundi son intervention « Operation Restore Legacy » (Opération restaurer l'héritage), en référence aux années de lutte pour l'indépendance du pays.

« Nous, les forces de sécurité et de défense du Zimbabwe exhortons les Zimbabwéens à rester calmes, patients et respectueux des lois du pays », a également déclaré le général Constantino Chiwenga dans son allocution, à l'avant-veille d'une nouvelle manifestation contre Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans.

