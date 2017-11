Togo: Le TCA décortiqué à Kpalimé

Magistrats, corps habillés, agents des douanes, de la zone Plateux-Ouest, acteurs de la société civile et journalistes, venus de Lomé, sont réunis depuis ce matin à Kpalimé autour du TCA (Traité sur le Commerce des Armes).

Cet atelier initiative de la CNLPAL (Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre), 3ème du genre dans l'agenda du "projet de formation pour l'appropriation et la mise en oeuvre du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) ;

Plaidoyer pour l'adoption et la vulgarisation de l'avant-projet relatif au régime des armes au Togo", a permis aux participants, sous la direction du présentateur, Félix Kokou Aklavon, de visiter cet instrument du droit international sur les armes (armes classiques, munitions, pièces et composants), son champ d'application : histoire, négociation, adoption et évolution.

Première des communications au cours de cet atelier de trois jours, elle a permis au présentateur de faire reconnaitre que le TCA dont le Togo est Etat-partie, n'est pas en fait un instrument d'interdiction du trafic d'armes mais il est question "de les contrôler, de les réguler".

Il a également salué les avancées existantes au niveau sous-régionale avant même l'élaboration et la ratification par les Etats-parties du TCA. Il a donc fait allusion à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères. Au terme de cette présentation, houleux ont été les débats tant sur la fabrication que la commercialisation des armes.

De par ses réponses aux différentes inquiétudes, et appuyé par des spécialistes de certains domaines intervenant dans la mise en application du TCA, M. Aklavon s'est évertué à faire comprendre aux uns et aux autres qui ne sont pas d'avis sur le transfert de technologie aux pays africains en vue de développer leurs propres unités de fabrication d'armes, que, "qu'on le fabrique ou pas, notre argent va en acheter". Et donc, il urge plutôt de tout faire pour que les armes ne soient pas négativement utilisées sur les populations civiles, bref, pour une utilisation rationnelle.

Toujours dans les débats, le président de l'association nationale des procureurs de la République, Atara N'dakena, a plaidé, pour ce qui est du Togo, "à l'accélération du processus d'adoption de l'avant-projet de loi sur le régime des armes, pour les aider dans leur réquisition contre ceux qui tombent sur le coup des dispositions règlementant la possession d'armes à feux".

Avant cette communication, déjà en ouverture des travaux, c'est le président de la CNLPAL, Inoussa Bouraïma, qui a planté le décor de ces séries d'atelier à travers tout le Togo. Il ressort de son adresse que tout est parti d'une volonté d'amener les praticiens et autres acteurs, à s'approprier le TCA ratifié depuis 2015 et aussi à formuler "un plaidoyer pour une adoption rapide et une vulgarisation de l'avant-projet de loi relatif au régime des armes au Togo". Il a aussi insisté sur la nécessité pour le Togo, tout comme pour les autres Etats-parties, de se doter d'un mécanisme de contrôle national efficace.

Avant M. Bouraïma, c'est le Secrétaire général de la préfecture de Kloto, Békéyi Sogoyou, qui s'est réjoui de l'intérêt de cet atelier, vu que "la question des armes est inhérente à la paix et à la sécurité". Et à son avis, "l'appropriation du TCA constitue une valeur ajoutée pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité".

Au cours de cet atelier, soutenu par le Fonds d'Affectation Volontaire, d'autres thèmes comme "Contrôle des transferts", "Coopération internationale et assistance internationale", "Relations entre le TCA et les autres instruments universels et régionaux", "Echanges d'informations, Conservation des données", "Violence fondée sur le sexe" et "Echo de la 3ème Conférence des Etats Parties au TCA", seront développés.