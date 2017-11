Congo-Kinshasa: Indice Mo Ibrahim - Un « bond remarquable » pour la RDC

Publiée le 20 novembre, l'édition 2017 vient conforter une tendance globalement positive pour la gouvernance dans plusieurs pays africains. La RDC fait partie d'un groupe de sept pays du continent qui ont affiché une belle remontée même si cette performance n'a pas impacté dans leur classement.

La Côte d'Ivoire, le Togo, le Zimbabwe, la RDC, l'Égypte, le Kenya ou encore la Somalie sont les pays qui ont affiché les progrès les plus remarquables dans l'indice 2017 de gouvernance. Une progression intéressante pour la RDC, classée à la 48e place sur les 54 pays examinés. Au fait, le pays enregistre un score inférieur à la moyenne africaine de gouvernance globale, soit 35 points sur 100 contre près de 52 points sur 100. Les détails du rapport livrent d'autres secrets, notamment l'amélioration du score dans la catégorie «Développement humain ». Cela donne en chiffres 47,6 points sur 100. Comme on peut s'en douter, le score le plus faible est enregistré dans la catégorie « Sécurité et État de droit ». On parle de moins de 30 points sur 100.

Toutefois, la situation politique risque de se dégrader davantage sans une solution durable à la crise congolaise à court terme. Curieusement, le pays s'est montré également contre performant dans un domaine aussi crucial pour son développement que les infrastructures, à peine 15 points sur 100. Par ailleurs, les efforts congolais se sont concentrés dans certains domaines comme la santé. Selon le rapport, au moins 36 sources congolaises et africaines ont livré les données collectées dans la période comprise entre 2006 et 2016. Généralement, cet indice prend en compte une centaine d'indicateurs allant de la lutte contre la corruption aux droits de l'homme en passant par la vie politique et les droits de l'homme. La liste n'est pas exhaustive. Nous y reviendrons.