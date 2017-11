Afrique: Candidature du Maroc à la Cédéao - Les Etats vont en examiner les implications en décembre (Macky Sall)

Les "études d'impact" réalisées, concernant l'adhésion du Maroc à cette organisation, montrent "clairement que tous les secteurs de notre économie seront touchés, et certains le sont déjà, sans compter les menaces qui pèsent sur les emplois", a averti le président de la CNES, l'une des plus importantes organisations patronales au Sénégal.

"Monsieur le président, récemment, nous avons soumis à votre autorité un mémorandum dans lequel (... ) toutes les organisations patronales, les syndicats des travailleurs, les associations de la société civile et les représentants du monde universitaire vous expriment unanimement leurs vives préoccupations par rapport à la procédure accélérée de l'adhésion du Maroc à la Cédéao et ses conséquences", a dit M. Kama.

"La Cédéao a commis des experts, qui se sont rendus au Maroc [afin de lui] soumettre un rapport en décembre, sur les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients" de l'intégration du Maroc à cette organisation, a dit M. Sall.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

