Zimbabwe: Rntetement du vieux leader zimbabwéen - Mugabé ou le syndrome Bourguiba

Et si par extraordinaire la procédure d'impeachment échouait au Parlement, il ne resterait plus à la Grande muette qu'à ouvrir les portes du palais présidentiel au peuple qui se chargerait lui-même de retirer à Mugabe, le pouvoir qu'il lui avait confié. Les dés sont donc jetés.

En tout état de cause, Mugabe est certainement conscient que les textes, au niveau continental, joueraient en sa faveur s'il devait faire l'objet d'un coup d'Etat déclaré comme tel. Mais ses adversaires en sont aussi conscients, et tout porte à croire que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux avec les textes communautaires pour ne pas être mis au ban des nations, avec les éventuelles sanctions qui s'en suivraient.

Mais le président Mugabe, qui ne veut certainement pas rendre les armes et qui a visiblement plus d'un tour dans son sac, joue la montre mais aussi avec les nerfs de ses contempteurs dans l'espoir de les pousser à la faute ou en attendant un hypothétique soutien de la Communauté internationale, notamment de la SADEC qui doit se réunir à cet effet, mais aussi de l'Union africaine (UA) dont le président s'est clairement prononcé contre un coup d'Etat.

Ce jour-là, dans son adresse télévisée à la nation, alors que sa démission était des plus attendues, c'est un Mugabe, entouré de toute la hiérarchie militaire, qui a pratiquement dribblé son auditoire en ne pipant mot de ce que tout le monde attendait qu'il prononçât, et qui devait être l'épilogue du bras de fer qui l'oppose depuis une semaine à la Grande muette qui veut le pousser doucement vers la porte de sortie sans que cela ait les allures d'un coup d'Etat.

