Cote d'Ivoire: Le Chef de l'Etat a eu un entretien avec le Président Faure Gnassingbé, à Abidjan

Lesquels sujets, a révélé le Président Faure Gnassingbé, ont trait notamment à la situation politique et sécuritaire dans certains Etats de l'espace sous- régional, notamment le Togo et la Guinée - Bissau ainsi que d'autres situations difficiles.

Intervenant à son tour, le Président togolais a d'abord remercié son homologue ivoirien pour l'hospitalité et la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a ensuite précisé être venu à Abidjan avec sa « casquette » de Président en exercice de la CEDEAO, et cela, en prévision du prochain Sommet de cette Organisation sous- régionale qui aura lieu le 16 décembre 2017, à Lomé.

Il a ajouté avoir passé en revue avec son homologue togolais, par ailleurs Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, la situation dans les différents pays de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo.

