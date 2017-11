Afrique: Investissement - Le Maroc abritera la 2e édition du forum China-Africa

La rencontre aura lieu les 27 et 28 novembre à Marrakech, dans le sud du Maroc, sur le thème « Ouvrir un nouveau chapitre du partenariat économique sino-africain ».

Co-organisée par le ministère marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Jeune Afrique Media Group et BOAO Business Consulting, l'édition 2017 du China-Africa Investment Forum (CAIF) connaîtra la participation de plus de 400 décideurs économiques chinois et africains de haut niveau, indique un communiqué. Elle étudiera les voies et moyens nécessaires pour que le partenariat économique sino-africain atteigne son plein potentiel, précisent les organisateurs.

Le forum qui s'annonce a pour objectifs d'accélérer les investissements, encourager les partenariats dans les nouveaux secteurs porteurs de croissance, favoriser la coproduction et le sourcing industriel local. Il vise également à identifier les intérêts communs entre les stratégies d'investissements de la Chine et les priorités économiques de l'Afrique, créer le cadre financier et juridique qui favorisera les échanges commerciaux et les réussites industrielles.

Notons qu'en moins de 20 ans, la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. Avec plus de 10.000 entreprises actives sur le continent, ses échanges commerciaux avec l'Afrique (190 milliards de dollars en 2016) sont aujourd'hui plus importants que ceux de l'Inde, de la France et des États-Unis réunis, indiquent les organisateurs.