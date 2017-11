Congo-Kinshasa: Udps - Bruno Tshibala fonce !

*Quatorze membres font, désormais, partie d'une commission préparatoire placée sous la supervision du Docteur Tharcisse Loseke et la Coordination de M. François Xavier Nkongolo, tous issus de la première ceinture d'Etienne Tshisekedi, du temps qu'il présidait encore de plein pied, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Ratissant large, Bruno Tshibala Nzenzhe, arrivé aux commandes du Gouvernement en tant que Premier Ministre, en avril 2017 et investi en mai 2017, à la faveur de l'éclatement du Rassemblement, se dit déterminé à remettre d'abord de l'ordre dans son propre parti politique, l'Udps.

