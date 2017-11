Burkina Faso: Personnels FDS et civil au Sahel - Vers un mécanisme de motivation

Dans la soirée du 19 novembre 2017, entre 20h et 20h 30, des tirs ont mis en émoi les riverains de… Plus »

«Nous enregistrons un gap de plus de 32 milliards FCFA qui sera comblé à travers une table ronde des bailleurs de fonds que nous allons organiser avant la fin du premier trimestre de 2018», a expliqué Mme Zouré. Parlant des réalisations de 2017, le gouvernement a cité la réparation du forage Christine, la construction des commissariats de Baraboulé et de Tongomael, la réhabilitation de la route Djibo-Baraboulé.

«Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local et le renforcement de la résilience économique des populations de la zone du programme, le COS recommande au gouvernement d'encourager les grandes entreprises attributaires de marchés basés hors de la zone de programme à sous-traiter avec les petites et moyennes entreprises locales», a soutenu le directeur général du développement territorial.

Il s'agit entre autres, de l'organisation d'une rencontre-bilan de l'exécution du programme 2017 et de présentation du plan annuel 2018 aux partenaires techniques et financiers avant le 30 mars prochain, de la tenue de réunions mensuelles dans chaque ministère concerné pour faire le point de l'état de mise en œuvre du programme, de la proposition d'un mécanisme de motivation des personnels militaire, paramilitaire et civil affectés ou en mission dans les zones couvertes par le PUS et présentant des risques sécuritaires.

«Au vu de ces résultats, le Conseil d'orientation stratégique exhorte les différents ministères à accélérer les passations des marchés publics en vue d'atteindre un taux d'exécution élevé d'ici à la fin de l'année», a indiqué Wilfried Martial Bassolé. Pour donner un coup de fouet à la mise en œuvre du PUS, le conseil a examiné un projet de plan annuel 2018 et a invité le secrétariat technique à l'affiner en relation avec les départements ministériels de manière à déterminer les financements acquis et les financements à rechercher.

Pour le directeur général du développement territorial, Wilfried Martial Bassolé, qui a lu le rapport de la session, l'exécution des marchés publics du PUS n'avance pas conformément aux attentes du gouvernement au regard d'un certain nombre de contraintes sur le terrain. Au 30 octobre 2017, sur 199 marchés prévus d'un coût global de 77,8 milliards FCFA, 17% sont entièrement exécutés, 51% sont en cours d'exécution avancée et 32% n'ont pas connu de démarrage.

Cette session qui a réuni les départements ministériels concernés et sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a permis aux acteurs d'apprécier l'avancement des travaux publics dans le cadre du PUS et de prendre des résolutions pour réorienter les actions sur le terrain.

