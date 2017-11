Burkina Faso: Le président du Faso encourage les organisateurs du SITA

Pour lui, l'idée était d'offrir un cadre d'échanges et d'émulasion du commerce entre les hommes d'affaires, les entreprises mais aussi célébrer l'amitié dans un esprit commercial. «Il y a eu des projets qui ont intéressé les promoteurs et les investisseurs», a-t-il conclu.

Revenant sur la rencontre B to B, M. Sanon a fait savoir que des participants venus de Taïwan, du Mali, du Sénégal, de la Syrie et de la Tunisie ont été enregistrés.

Selon le porte-parole de la délégation, Sébastien Sanon, les échanges ont porté spécifiquement sur la rencontre B to B que le SITA a initiée à l'adresse des promoteurs du Burkina Faso et des autres contrées d'Afrique et d'ailleurs. Il a indiqué que leur hôte a bien apprécié l'initiative de valoriser les produits africains.

