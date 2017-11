Libye: Le Burkina Faso rappelle son ambassadeur en Libye pour consultation

Pour Alpha Barry, le président du Faso tient à avoir toutes les informations sur la situation avant le sommet d'Abidjan les 29 et 30 novembre 2017 et qui va se pencher aussi sur la traite des migrants en Libye.

Nous avons également élevé la protestation la plus vive face à ces images qui appartiennent à d'autres siècles», a-t-il soutenu. En plus de cette action, le président du Faso a décidé du rappel de l'ambassadeur du Burkina à Tripoli, le Général Abraham Traoré, pour consultation.

En effet, sur instruction du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, il a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye au Burkina pour lui signifier que le gouvernement «n'est pas content» des traitements infligés aux migrants africains et burkinabè. «Nous lui avons traduit toute l'indignation du gouvernement et du peuple burkinabè face à ces images et condamné ce qui se passe en Libye.

