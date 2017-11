Afrique du Nord: De retour de Libye, les migrants africains racontent leur souffrance

Le gouvernement d'union nationale promet de faire toute la lumière sur ce scandale et entend poursuivre les… Plus »

L'ambassadeur libyen a été également convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacoubou, qui a fait part de son indignation et exige que tout soit mis en œuvre pour faire cesser cette ignominie et que les auteurs soient sanctionnés.

Face à cette situation, le président nigérien Mahamadou Issoufou a demandé à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour au sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan.

Il raconte son calvaire : "En Libye, il est difficile de vivre.Tous les jours les migrants meurent. Dès que tu sors pour aller même à la boutique, on t'attrape pour aller te vendre. J'ai été emprisonné quatre fois là-bas. En prison, on mange un morceau de pain par jour. Tu n'as pas le droit de sortir. On défèque et ont fait tout dans ces prisons. C'est pas facile."

Emprisonnés dans ce pays durant parfois plusieurs mois, ces migrants africains sont vendus pour 1.200 dinars libyens soit 400 dollars chacun. Et subissent toutes sortes d'abus et de tortures. Souleymane, jeune ivoirien, fait partie des victimes qui ont réussi à s'enfuir des geôles libyennes.

