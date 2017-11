Zimbabwe: L'Union Africaine condamne toute prise de pouvoir par la force

Le président sud-africain et président en exercice de la SADC, Jacob Zuma, a pris ce lundi la direction de… Plus »

Alpha Condé: Nous pensons que le Zimbabwe a une constitution et que le président Mugabe comme tout le monde doit respecter la constitution en ce qui concerne la dévolution du pouvoir. Nous sommes convaincus que le Zimbabwe respectera la constitution et que la succession du président Mugabe se fera de manière démocratique. L'Union Africaine en est convainque.

Alpha Condé : J'ai fait une déclaration au nom de l'Union Africaine. vous savez qu'à l'Union Africaine nous sommes contre la prise de pouvoir par la force. J'ai fait un communiqué demandant à l'armée de retourner dans les casernes et au retour de l'ordre constitutionnel. Donc il est évident que nous apportons tout le soutien au gouvernement légitime du Zimbabwe et qu'en aucun cas nous n'accepterons la prise de pouvoir par la force.

