Burkina Faso: Développement de l'industrie au pays

L'adoption le 27 avril 2017 de la loi portant sur l'organisation de la concurrence, l'intensification des opérations de contrôles économiques pour lutter contre la fraude et la concurrence déloyale, la mise en œuvre du projet de pépinière, incubateurs et hôtels d'entreprises dans le secteur agroalimentaire, la formulation d'un programme national d'aménagement de nouvelles zones industrielles à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont d'autres actions du gouvernement citées par le ministre pour soutenir l'industrie burkinabè.

Au titre des actions déjà menées, il a cité, entre autres, la relecture du code des investissements pour le rendre attractif, le renforcement des capacités d'intervention du bureau de restructuration et de mise à niveau qui accompagne les unités en difficultés, l'adoption d'une loi portant orientation de promotion des PME/PMI le 27 avril dernier et d'un décret portant charte des PME le 6 septembre passé.

Nous tentons de les mettre à niveau à travers le bureau de restructuration et de mise à niveau des sociétés en difficulté et donner confiance aux investisseurs», a-t-il certifié.

Face à ces récriminations et doléances, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Wenceslas Sanou, s'est voulu rassurant car a-t-il dit, le PNDES en son axe trois consacre le développement de l'industrie comme condition ultime à la transformation structurelle de l'économie du pays. «Nous sommes venus trouver que beaucoup d'unités battaient de l'aile.

à protéger leurs industries. Essayez par exemple d'importer un kilogramme de sucre au Sénégal et vous vous rendrez compte que c'est impossible. Appliquer les textes est une bonne chose mais il sied de débusquer tout ce qui est déloyale et l'arrêter afin que nos industries survivent», a-t-il préconisé.

«Cela commence par la protection de l'existant d'une manière ou d'une autre comme partout ailleurs. On nous dira qu'il y a les textes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'UEMOA, etc., mais c'est pareil dans les autres pays qui arrivent pourtant

L'application d'un quota d'importation des produits concurrentiels par l'achat de la production locale et le contrôle plus strict de la qualité sont autant d'attentes des industriels», a-t-il soutenu.

Aussi, les échanges se sont focalisés sur les difficultés rencontrées par les industries du pays et le souhait des acteurs du domaine pour améliorer la situation. «Notre industrie souffre des coûts élevés des facteurs de production notamment de l'énergie, de la fraude, la contrefaçon, la concurrence déloyale et les invendus», a-t-il déploré.

