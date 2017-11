Zimbabwe: L'armée légitime son coup d'Etat

Le président sud-africain et président en exercice de la SADC, Jacob Zuma, a pris ce lundi la direction de… Plus »

Il faut ajouter qu'Emmerson Mnangagwa, l'ancien vice-président, a été désigné dimanche à la tête de la Zanu-PF et candidat du parti au pouvoir aux élections générales de l'année prochaine. Le système politique et électoral du Zimbabwe est calqué sur celui en vigueur en Grande-Bretagne. C'est le parti qui a remporté le plus de députés à l'issue des élections législatives qui désigne le président de la République, qui est aussi chef du gouvernement.

Or, dans le cas d'espèce, c'est l'actuel vice-président Phelekeza Mphoko, réputé proche de la première dame Grâce Mugabe et exclu du parti par le militants du ZANU-PF, qui va diriger la transition si cette destitution avait lieu.

