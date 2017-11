Cote d'Ivoire: Logements écologiques - Marina Nobout primée à Paris

Depuis plus de 10 ans l'entreprise qu'elle a fondé a réalisé des logements écologiques en blocs de terre comprimés et stabilisés (Btcs) à caractère isophonique et isothermique, dans les villes de Toumodi, Dimbokro, Mayo, et Buyo.

La directrice générale de l'entreprise Ohel International, Marina Nobout, a été primée à la 2ème édition du salon Coworking qui s'est tenu récemment, au stade de France à Paris. Cette jeune femme entrepreneure exerçant dans le secteur du bâtiment a reçu le prix de l'entrepreneur international décerné par les organisateurs. Elle a été honorée pour son parcours et ses actions.

Depuis plus de 10 ans l'entreprise qu'elle a fondé a réalisé des logements écologiques en blocs de terre comprimés et stabilisés (Btcs) à caractère isophonique et isothermique, dans les villes de Toumodi, Dimbokro, Mayo, et Buyo. « C'est une satisfaction moral et une incitation à mieux faire. J'encourage les jeunes femmes à entreprendre comme moi, seul le travail qui paie. Je suis heureuse d'avoir reçu ce trophée. Nous qui avons réussi sans grand moyen, nous encourageons nos jeunes sœurs à faire de même », laisse entendre la lauréate. Avant d'ajouter : « C'est le résultat d'un travail collectif. Avec mon équipe, nous continuerons sur cette lancée pour glaner d'autres prix. ».

Par ailleurs, cette jeune entrepreneure a déjà reçu le prix international de Marrakech pour l'écologie à l'occasion de la conférence internationale sur le climat Cop22 qui vise à récompenser les acteurs qui s'impliquent davantage dans la lutte contre le réchauffement climatique. En outre, elle a reçu le prix de la femme dynamique entreprenante décerné par l'agence Pluriel communications à la 3ème édition de la "Nuit des femmes entreprenantes et dynamiques'.

Il convient de souligner que le salon Coworking s'adresse aux entrepreneurs, Pme. Objectif : Nouer des relations d'affaires entre les chefs d'entreprises et les jeunes porteurs de projets.

Yahaya KARAMOKO