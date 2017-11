Cote d'Ivoire: Foncier rural - Une ONG allemande invite les jeunes à vulgariser la loi

A l'issue des travaux, les panélistes ont fait des propositions pour prévenir les conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, du développement d'un esprit de cohésion sociale ; de l'invitation des jeunes à la prise de conscience de leur responsabilité ; de la formation et la sensibilisation de la population à la loi du foncier ; la sensibilisation à l'obtention du titre foncier et la participation aux activités rurales de la communauté.

Avant de donner des solutions, les causes liées aux conflits fonciers en Côte d'Ivoire ont été passées au peigne fin. Selon le député de Bangolo, Doho Simon, panéliste, hormis la crise post-électorale de 2011 qui a ouvert les portes à l'installation illégale des populations dans les forêts, il y a eu la manipulation des populations et des allogènes par les chefs de villages. Il a également fait savoir que tous les groupes ethniques sont les acteurs de ces conflits.

Il a été également question de la présentation de la loi sur le foncier rural, de l'amélioration de la compréhension des participants et la vulgarisation de ladite loi, etc.

