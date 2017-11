document

Réponse de Son Excellence Monsieur Le Ministre des ITPR, Thomas Luhaka Lonsodjala, aux préoccupations des Honorables Députés formulées au cours du Débat à la plénière de l'Assemblée Nationale du vendredi 17 novembre 2017

Comme le disaient si bien l'Honorable Henry-Thomas Lokondo, dans sa motion incidentielle et Honorable Mayo, Président de la Commission de l'Aménagement du Territoire et Infrastructures de cette auguste Assemblée dans son intervention, la contrainte majeure que rencontre mon ministère pour réhabiliter ou construire les différentes infrastructures à travers tout le territoire national, est celle liée à l'insuffisance des ressources financières.

A titre d'exemple : sur les trois derniers exercices, les crédits en investissement alloués par le législateur à l'Office des Voies et Drainage et de l'Office des routes sont d'une part, très insignifiants et, d'autre part, les décaissements effectués, suite aux difficultés de trésorerie sont dérisoires.

L'examen du petit tableau ci-dessous montre-à quel point- les ressources budgétaires allouées aux investissements des infrastructures routières de notre pays via l'Office des Voies et Drainage et l'Office des Routes, sont extrêmement limitées :

Office des VoiVoiries et D

Voiries et drainages

« OVD »

Office des Routes

Année

Crédits alloués

Décaissement

Taux d'exécution

Crédits alloués

Décaissement

Taux d'exécution

2014

52263137,37

20780716,51

40

2015

56059464,38

22862396,13

41

2016

500.000.000

38752319,93

10973308,24

28

500.000.000

147074921,68

54616420,88

37

Vous aurez constaté que les crédits en investissement au profit de l'établissement public OVD sont nuls, en accord avec la Loi sur les finances publiques de 2011 qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, consacre l'affectation des ressources des travaux de voiries aux provinces et entités territoriales décentralisées.

Toutefois, il est important de noter l'allocation d'un crédit de 500.000.000 CDF à l'OVD pour l'exercice 2016, pour l'acquisition des équipements. Cette allocation sera revue à la baisse à 350.000.000 CDF et finalement n'aura pas connu d'exécution suite aux contraintes de trésorerie.

Les travaux des voiries exécutés au courant des trois exercices budgétaires précités, l'ont été sur financement en extrabudgétaire pour répondre à des urgences.

Honorable Président de l'Assemblée Nationale,

Honorables Membres du Bureau,

Honorables Députés,

Au regard du nombre d'intervenants et du nombre de questions et préoccupations posées par les honorables Députés lors de la séance du vendredi 17 novembre 2017, il m'a paru rationnel de rapprocher les questions similaires et celles complémentaires afin de répondre par volet de manière à couvrir l'ensemble des préoccupations soulevées.

Dans l'ensemble, j'ai relevé qu'il y a des questions d'ordre général, des questions relatives aux travaux des voiries, celles relatives aux interventions sur les routes, des questions du domaine des bâtiments publics, et enfin celles relatives aux balisages des cours d'eaux.

D'entrée de jeu, répondant aux questions d'ordre général, je voudrais décliner la politique du ministère pour le sous-secteur routier, comme j'ai eu à le faire lors de ma précédente allocution. En effet, la politique du Ministère des Infrastructures Travaux Publics et Reconstruction, dans le sous-secteur routier repose, sur trois piliers à savoir :

*Pilier n°1 : la réhabilitation des anciennes routes bitumées et la construction des nouvelles ;

*Pilier n°2 : le rétablissement du trafic sur le réseau en terre ;

*Pilier n°3 : la protection et l'entretien du réseau routier.

La vision est d'atteindre, à l'horizon 2035, un réseau routier principal praticable en toute saison et au service de l'intégration nationale, du développement économique et de la réduction de la pauvreté".

Pour ce faire, le gouvernement a pu aligner, avec le concours des partenaires au développement, des projets qui visent à rendre progressivement praticables les grands axes routiers constituant l'ossature de la circulation sur le territoire national. C'est le cas du programme de réhabilitation progressive de la RN1, longue de 3300 Km, qui traverse 11 provinces, à savoir Kongo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Kasaï, Kasaï central, Kasaï Oriental, Lomami, Haut-Lomami, Lualaba et le Haut-Katanga. Les travaux de modernisation de cet axe d'intégration nationale sont au niveau de la province du Kasaî et, au cours de l'année 2018 devront atteindre la ville de Tshikapa. La RN2, longue de 1.552 Km, qui va de Mbuji Mayi dans le Kasaï Oriental jusqu'à Goma dans le Nord-Kivu permet de joindre aux provinces ci-haut citées les provinces du Maniema, du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, et éviter ainsi que les deux dernières provinces paraissent isolées pour ne dépendre que des pays voisins selon les préoccupations de l'Honorable Malisawa. Les travaux sur cette route sont programmés dans le cadre du projet PRO-ROUTES 2 sur cofinancement de la RDC et la Banque mondiale en cours de négociation. La RN3, longue de 623 Km, partant de la jonction avec la RN2 à Miti, passant par Hombo et Walikale, en programme dans les PRO-ROUTES 2 permet de relier le Sud-Kivu au Nord-Kivu, au Maniema et à la Tshopo.

La RN4, longue de 1.588 Km, et entièrement opérationnelle à ce jour grâce au financement de la Banque mondiale et de la Rdc via FONER, part de Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda, croise la RN2 à Beni, permet de relier les Provinces du Nord-Kivu, à Ituri, à la Tshopo et au Bas-Uélé. Par sa continuation avec la RN6, en programme sur financement de PRO-ROUTES, elle va permettre de relier, par Lisala, la Mongala aux autres provinces à l'EST. La RN5, totalement opérationnelle grâce au programme PRO-ROUTES, permet de relier la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga à la ville de Bukavu dans le Sud-Kivu en passant par Pueto, Kalemie dans le Tanganyika, Baraka et Uvira dans le Sud-Kivu.

La RN7, autrefois financé sur fonds propres du Gouvernement, dans le cadre du projet Réunification de la République par voie Routière « RRR » , connecte le trafic de la RN1 vers le Sankuru, à l hauteur de la ville de Kananga, au Kasaï central, et relie la RN1 à la RN4 à la Hauteur de Kisangani dans de Tshopo pour réaliser un bon maillage routier. Faute de financement, les travaux de consolidation de cette route n'ont pu être réalisés. Et même les travaux d'entretien sous financement FONER qui ne sont qu'à la hauteur de 36% des besoins. Situation qui conduit plus à répondre aux situations d'urgence, à savoir la reconstruction des ponts effondrés, les réparations des bacs, la lutte antiérosives, la suppression des points chauds... au détriment des actions planifiées et inscrites aux programmes d'entretien routier.

La RN8 qui va de Kalamba dans l'Equateur jusqu'à Ikela dans la Tshuapa, la RN9 qui va de Bulungu dans le Kwilu jusqu'à Kalamba dans l'Equateur et la RN17 qui va de Mongata dans le Mai-Ndombe jusqu'à Bokulu dans le Kwilu, étaient prises en charge dans le cadre des projets PAR sous fincancement de l'Union Européenne et RRR permettaient de désenclaver les provinces de Mai-ndombe, Kwilu, Equateur et de la Tshuapa.

La RN6 qui va de Libenge dans le Sud-Ubangi jusqu'à Dulia dans le Bas-Uélé et la RN23 qui va de Zongo jusqu'à Boyabo dans le Su-Ubangi prises en compte dans le cadre du projet PRO-ROUTE financé par la Banque mondiale permettent de désenclaver les provinces du Sud-Ubangi, de la Mongala et du Nord-Ubangi via la RP337.

Suite à l'insuffisance des ressources financières, une grande partie des routes du réseau rouvert par le projet RRR s'est considérablement dégradée faute d'entretien. C'est ce qui justifie l'état d'enclavement dans lequel se trouvent certaines provinces du pays.

Il s'agit notamment des provinces de Sankuru, de la Mongala, du Haut-Uéélé, du Bas-Uélé, de la Tshuapa, de l'Equateur, du Mai-Ndombe, du Kasaï, du Haut- Lomami, et de la Lomami ainsi que du territoire de Shabunda au Sud-Kivu, tel que relevé par les Honorables Ddéputés Mwali, Wamu, Inagosi, Mungunza, Tshedia, Nemoyato, kindi, Masanza, Mubi...

Pour mieux éclairer la lanterne de l'auguste Assemblée, j'aimerais souligner ce qui suit :

A ce jour le réseau ultra prioritaire des routes est d'un linéaire de 15.800 Km pris sur les 30.800 Km du réseau prioritaire appelé « ring national ». Les interventions de nos partenaires au développement associés au FONER, le financement du Programme Sino-Congolais ainsi que le financement dans le cadre des concessions routières permettent de couvrir un réseau routier d'environ 4.500 Km soit 28%. Un réseau de 11.300 Km soit 72% n'est pas couvert par des financements devant permettre sa réouverture et son entretien.

C'est pour résoudre ce problème que le gouvernement de la République avait mis en place, sur fonds du Trésor Public, le projet de RRR qui avait permis la réouverture de 5.500 Km de route pour un budget initial estimé à 100.000.000.000 FC soit plus de 100.000.000 USD.

Malheureusement, les difficultés économiques découlant de la baisse des cours de nos ressources minérales n'a pas permis la poursuite du financement de ce programme.

En outre, les budgets de l'Etat 2015, 2016 et 2017 n'ont pas prévus des ressources conséquentes pour la reprise des travaux du projet RRR suspendus depuis 2014 et d'autres projets d'infrastructures.

Pour faire face à cette situation, mon ministère réfléchit actuellement sur un programme minimal devant permettre la prise en compte des routes non couvertes par des financements extérieurs et non éligibles au financement FONER.

Ce programme minimal devrait permettre à terme de rouvrir les routes situées dans les zones centre, Ouest et Nord du Pays et ainsi, aider à relier les différents chefs-lieux des provinces.

Il s'agit des routes suivantes :

La RN7, allant de Kananga sur la RN1 jusqu'à Kisangani où elle croise les routes RN3 et RN4. Cette action devrait permettre de désenclaver les provinces du Sankuru, de la Tshuapa et une partie de la Tshopo. Cette action permettre de remplacer un linéaire de 412 m de ponts dont le pont Lukenyi à Lodja de 130 m et de financer l'étude du pont de 900 m à construire entre les deux rives du fleuve Congo, dans la ville de Kisangani.

Les RN8 et RN9 devraient à leur tour désenclaver les provinces du Mai-Ndombe, de l'Equateur et de la Tshuapa avec jonction sur la RN7 au niveau de la cité d'Ikela, et avec la RN1 via la RN17.

Les RN25, RN26 et la RP432 pour relier Buta, Isiro à Bunia et ainsi rentabiliser l'investissement consenti pour la réhabilitation de RN4 Kisangani-Buta et RN27 Bunia-Komanda.

Les routes RN20, RN41, et RP701 pour relier, au départ de la RN1 dans le Kwilu, les provinces, les centres importants comme Idiofa, Ilebo, Mweka, Demba, et Kananga sur la RN1 et offrir une liaison avec la RN7 dans le Sankuru.

Cela finalisera la réouverture du ring national.

Pour la mise en œuvre de ce projet, une mobilisation des ressources internes s'avère nécessaire. Voilà pourquoi, Honorables Députés, je me retourne vers cette auguste Assemblée pour solliciter des crédits conséquents dans le cadre des lois des finances 2018 et 2019 de manière à garantir la matérialisation de ce programme minimal.

C'est de cette manière que mon Ministère pense rencontrer les préoccupations des Honorables.

Quant aux préoccupations spécifiques des Honorables Députés, j'aimerais apporter les réponses suivantes :

Pour la RN25, Niania-Isiro, sa réhabilitation interviendra dans le cadre du projet PRO-ROUTES 2 en cours de négociation avec la Banque mondiale.

Pour la RN6, Bunduki-Bumba-Lisala et la Rp336, Lisala-Businga, dans la Mongala, leur réhabilitation est prise en compte dans le cadre du même projet.

Les routes RN6, Lisala-Akula, et RP337, Yakoma-Abuzi-Bumba, ainsi que la réparation du bac Akula, seront programmées dans le PER 2018.

Les routes RN24, RP336 et RP337 Businga-Mombanza-Gbadolité-Yakoma sont prises en compte dans le cadre du projet PRO-ROUTES2.

La RN24, Gemena-Karawa-Mombaza, dans les provinces du Sud et nord Ubangi, est prise en compte dans le même projet. Dans l'entretemps, en attendant le démarrage dudit projet, son entretien est pris en compte dans le PER 2017.

La RN2, Mbuji-Mayi- Kabinda-Kasongo-Kamituga-Bukavu, dans les provinces du Kasaï Oriental, Lomami, Maniema et Sud-Kivu est prise en compte dans le cadre du projet PRO ROUTES2.

Les chainons marquants de la RN2 entre Goma et Beni seront programmés dans le cadre du PER 2018 et dans le cas du programme sinocongolais dans la section comprise entre Goma et Bunagana. Une étude financée par la BAD permettra de compléter les travaux exécutés actuellement dans le cadre du programme sinocongolais. Des discussions sont en cours avec des partenaires pour la mise en concession et le bitumage du tronçon Rutshuru-Kanyabayonga-Lubero-Butembo-Beni-Kasindi. Toutefois, pour améliorer la praticabilité de ces axes, le FONER a déjà mis à la dispostion de l'Office des routes des montants requis pour les travaux d'entretien des tronçons Butembo-Lubero dont les travaux sont en cours et récemment Beni-Butembo dont les travaux vont commencer dans les tous prochains jours. La population de Beni et de Butembo peut se tranquilliser quant à ce.

La réhabilitation et l'entretien de la RN3, Miti-Hombo- Walikale, prévus dans le PRO ROUTES2 permettront de rouvrir le trafic entre Bukavu et Walikale et ainsi relier le Sud-Kivu à la Tshopo via le Nord-Kivu.

La Route RP503 qui part de la bifurcation RN2 à Shabunda-Kalima-Kindu ainsi que les tronçons Kailo-Punya-Lubutu ainsi que le pont Ulindi à Punia et les tronçons des RP508 et RP805 Kindu-Lodja sont pris par le programme minimal que mon ministère est en train de mettre en place et pour lequel je sollicite de cette auguste Assemblée l'octroi des crédits conséquents. Le pont Lomela sur RP805 franchissant la rivière Lomela sera exécuté dans le cadre du programme sinocongolais.

La réparation du grand bac de Kindu sera bientôt financée dans le cadre du PER 2017 par l'acquisition de 2 nouveaux moteurs marins de 140 cv .

Le projet d'asphaltage de la RN5, tronçon Bukavu-Kamanyola est prévu dans le programme sinocongolais pour la réalisation de 55 Km. La première phase de 5 Km a été déjà réalisée et réception provisoirement. Compte tenu des contraintes du budget programme sinocongolais, la seconde phase qui est inscrite au budget 2018. A son achèvement, ledit projet mettra fin au détour par le Rwanda.

Le désenclavement des provinces de Haut Lomami et de Tanganyika est entrain de trouver solution dans le cadre du programme sinocongolais avec la construction de la RP617 Lwambo-Mitwaba-Manono dont 171 Km ont déjà été achevés, et la construction de la route Kamina-Kabondo Dianda,longue de 230 Km.