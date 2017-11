Congo-Kinshasa: Bourse de solidarité nationale et d'excellence - Steve Mbikayi annonce l'affichage des résultats !

Petit-à-petit, dit un adage, l'oiseau fait nid. Alors que quelques esprits le croyaient un éléphant blanc, un projet sans issue, la bourse de solidarité nationale et d'excellence de l'ESU, projet impulsé par le Président Kabila exécuté par le Gouvernement Tshibala à travers le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, prend de plus en plus forme.

Hier, lundi 20 novembre 2017, après le test d'admission, Steve Mbikayi a échangé, dans la matinée, avec les membres de la commission ad hoc ayant assuré le jury. Ce rendez-vous a tourné autour des questions relatives non seulement au déroulement de l'épreuve mais, surtout, de la délibération.

Cette commission présidée par le Recteur de l'Université de Kinshasa -Unikin- a remis officiellement son rapport au Ministre.

En marge de cette audience, face à la presse, Steve Mbikayi a dévoilé à l'opinion les grandes lignes des résultats. Et, par ailleurs, a appelé tous les candidats à aller en prendre connaissance dès ce mardi 21 novembre à 14 heures, heure de Kinshasa, à l'ISP/Gombe.

A tout dire, ce grand projet du Gouvernement, instruit par le Chef de l'Etat, et matérialisé par le ministère de l'ESU, vient de passer tout un cap avec la publication des résultats des centaines de personnes ayant participé au test d'admission. Ceux qui parlaient de l'utopie peuvent déjà changer de position car les résultats de ce test seront publiés incessamment, commente un membre du cabinet du Ministre de l'ESU.

Dessous des cartes

"Comme vous le savez, il y a eu un concours pour les candidats à la bourse de solidarité nationale et d'excellence. Nous venons de délibérer. Il y avait 756 candidats, après délibération, il faut dire qu'il a d'abord eu 38 candidats qui ont fait des très bons résultats. Nous en avons retenus 200 dont deux premiers qui ont tous fait avec 68%.

50 pour l'Université de Kinshasa, 60 pour l'Université Pédagogique Nationale, 50 pour l'ISP, 30 ISTA, 10 pour l'INA puis, enfin, 10 derniers pour l'Académie des Beaux Arts. Il faut noter que les candidats qui vont choisir de faire les mathématiques purs ou la physique vont recevoir un don du ministère de l'ESU pour leur permettre d'acheter du matériel pour leurs études.

Et, chaque année, ils recevront cette dotation de la part du Ministère. Le jeudi, tous les candidats seront reçus à 14 heures, à l'ISP, par le Ministre de l'ESU. Le vendredi, à 11 heures 30, les candidats retenus seront reçus par le Premier Ministre Bruno Tshibala.

Déjà ce mardi, les candidats sont appelés à passer à l'ISP pour voir les résultats ", a dit, in globo, le numéro Un de l'ESU lundi 20 novembre 2017.

Il a aussi signalé qu'à la fin de leur deuxième cycle, les meilleurs auront une bourse pour aller continuer leurs études dans les meilleures universités du monde afin de ramener, après leurs cursus, expériences et expertises au pays pour contribuer au développement de la République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, dans le souci de favoriser la transparence, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi pense que celui ou celle qui aura échoué est dans le droit de demander ses notes pour vérifier. Si jamais il y a des erreurs, l'étudiant est en droit d'introduire un recours.

Leitmotiv

«L'objectif de cette Bourse est de favoriser la revalorisation de certaines filières qui ont été désertées par les étudiants dans nos Etablissements et qui tendent à disparaître. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration des conditions sociales de notre jeunesse.

Raison pour laquelle, la Bourse de Solidarité Nationale et de l'Excellence cible dans un premier temps les jeunes issus de familles modestes, les orphelins et les filles, mais aussi tous les jeunes désireux d'embrasser les filières sélectionnées et qui rempliront les conditions d'attribution.

Comme je l'ai annoncé lors de la cérémonie de présentation de l'Instruction académique n°019, le 07 octobre dernier, les bénéficiaires de cette Bourse seront exemptés du paiement des frais d'inscription et des frais académiques. Ils seront encadrés et suivis à la loupe jusqu'à la fin de leur deuxième cycle.

Au cas où le budget alloué au Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire le permettrait, ils seront, à l'issue d'un concours, sélectionnés et envoyés pour continuer la recherche dans des pays les plus industrialisés en vue de favoriser l'importation du savoir et du savoir-faire scientifiques et technologiques, indispensables au développement de notre pays ", avait auparavant, précisément lors du lancement du concours, révélé Steve Mbikayi.

Qui a eu à poursuivre : "l'organisation et les conditions d'octroi de cette bourse sont déterminées dans l'arrêté ministériel n° 0120 du 11 octobre 2017 ainsi que dans la note circulaire que j'ai signée ce jour à l'intention des chefs d'établissements et dans laquelle sont contenues les directives en vue de la mise en œuvre de la Bourse de Solidarité Nationale et de l'Excellence. Ces deux documents seront portés à votre connaissance au cours de cette cérémonie de lancement".