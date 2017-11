Congo-Kinshasa: Couronne palabrée !

A cette question, certains pensent avoir déjà une réponse bien arrêtée. Ce qui est sûr, il y a ceux qui pensent, comme dans l'histoire du Roi Salomon, qu'il faut diviser l'enfant en deux, en clair lui ôter la vie, et d'autres, et donc comme la vraie mère, qui tiennent à la survie de cet enfant. A chacun de positionner les deux "mères".

Bien que les détails d'une telle interrogation puissent cacher le diable, il ne demeure pas moins qu'elle est de plus pertinente. Soit ! L'autre quiz porte à savoir qui, couronné par ceux-ci ou ceux-là, aura l'effectivité de la légitimité et jouira, véritablement, de l'imperium pour paître les âmes des sympathisants de cette formation politique ?

Alors qu'on s'attendait à la tenue d'une grand-messe qui regrouperait les fils et filles Udps, toutes tendances confondues, c'est plutôt plusieurs congrès qui sont programmés. Et, il a fallu qu'un camps, Limete, annonce les couleurs, pour que d'autres se réveillent, comme pour torpiller les efforts de réorganisation d'un parti appelé à survivre au-delà de la disparition de ses grands ténors, à l'instar de l'ANC de Mandela, Steve Biko et tant d'autres.

Seulement, la manière de le faire inquiète nombre d'observateurs. Dans la mesure où la mémoire de cette icône, cet illustre disparu, en lieu et place d'être honorée, risque d'être blasphémée, par ceux qui se précipitent les titres d'héritiers politiques et biologiques, une génération spontanée qui n'aura jamais, alors jamais, la patience, la témérité de ce personnage emblématique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Certes, personne n'est indispensable, mais chaque personne est irremplaçable.

Orpheline depuis la disparition de son leader, le 1er février 2017, à Bruxelles et dont la dépouille mortelle s'éternise dans une morgue de la Capitale belge, l'Udps n'a plus d'autre choix que de se réorganiser, pour faire face aux enjeux politiques de l'heure en République Démocratique du Congo.

Sujet tabou, depuis des décennies, et de son vivant, la problématique de succession, plutôt du remplacement d'Etienne Tshisekedi à la tête de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps-, est désormais à l'ordre du jour.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.