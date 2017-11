Kenya: L'élection de Kenyatta validée

Vendredi dernier, trois personnes ont été tuées lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par la Police à Nairobi. Dimanche, la police et des habitants d'un bidonville de Nairobi, Mathare, se sont affrontés. Par ailleurs, Raila Odinga, le principal opposant, a promis vendredi dernier l'avènement prochain d'une « troisième République », en référence à l'indépendance acquise en 1963 et à la nouvelle Constitution adoptée en 2010.

La décision de la Cour met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et affecté l'économie. Au regard de la loi kényane, il n'y a plus de recours possible et il n'y a plus d'obstacle à l'investiture du président réélu. Uhuru Kenyatta qui a remporté l'élection d'octobre avec 98% des voix, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de cinq ans.

