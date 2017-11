Cote d'Ivoire: Indemnisation des victimes des crises - Le plan de réparations communautaires en cours de validation

Après la phase de réparation individuelle qui a été lancée en août 2015, par le Président Alassane Ouattara, le gouvernement s'attelle à concrétiser, dans les plus brefs délais, celle de la réparation communautaire.

Le Pr Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, a présidé, hier, à l'hôtel Président de Yamoussoukro, l'atelier de validation du plan de réparations communautaires.

Cette rencontre qui réunit 64 responsables des associations des victimes de la crise post-électorale, des chefs traditionnels et religieux, des Ong de la société civile ivoirienne, des responsables des ministères techniques, des partenaires techniques et financiers, le Conseil national de sécurité (Cns), ainsi que des représentants de la présidence de la République et du Parlement ivoirien vise à faire une analyse complète des propositions relatives aux diverses formes de réparations communautaires identifiées par les populations dans les différentes régions.

Organisé par le ministère de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, cet atelier va permettre aux participants de procéder à un renseignement complet des propositions de réparations communautaires par région contenues dans la matrice et d'examiner également la dernière mouture de ladite matrice.

Au cours des travaux, les participants vont, en outre, concevoir un plan consensuel et transparent de réparations communautaires et formuler des recommandations visant à l'amélioration substantielle desdites propositions, ainsi que leurs modalités pratiques de mise en œuvre.

Comme l'a expliqué le Pr Mariatou Koné, les réparations font partie des droits des victimes qui ont subi de graves violations. Il s'agit, selon elle, d'un processus auquel le Président Alassane Ouattara tient particulièrement car il participe à la réconciliation nationale et à l'atténuation de leurs douleurs.

Selon elle, il y a deux formes de réparation. La réparation individuelle qui concerne les personnes physiques qui ont subi des préjudices corporels, psychologiques, matériels ou économiques, à savoir la compassion exprimée aux victimes et aux familles de victimes, la prise en charge médicale et psychologique et les mesures visant à soulager les personnes mutilées, les orphelins et les veuves ou veufs.

Cette phase a débuté depuis le mois d'août 2015 et porte sur 4500 victimes, grâce à la mise à disposition par le Président de la République, d'une enveloppe de 10 milliards de FCfa, pour la réparation de divers préjudices. Le lancement, a-t-elle rappelé, a été fait par le Chef de l'État.

Quant à la réparation collective ou communautaire, elle comporte deux volets. Un volet de développement qui vise à réparer les dommages et à répondre aux besoins des populations concernées. L'autre volet est symbolique, il vise à reconnaître le préjudice et à préserver la mémoire, à travers la construction de monuments.

Selon elle, la réparation communautaire a pour avantage de bénéficier à un plus grand nombre d'individus et de n'oublier personne.

Car elle apporte des solutions aux droits à la santé, à l'éducation, à l'eau potable, au relèvement économique des populations. Et crée les conditions d'un développement partagé et d'une paix sociale durable, car elle éloigne les jeunes des maux qui font le lit des violences.

Le présent atelier de validation, qui intervient après une vaste tournée à travers 18 régions, à l'effet de recenser les préoccupations des populations, va permettre d'analyser l'ensemble des propositions, en vue de les valider et de les prendre en compte dans la matrice d'actions.

Pour sa part, Luc Grégoire, directeur pays du Pnud, a salué la détermination de Mariatou Koné et du gouvernement ivoirien, avant de renouveler l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus pour une paix durable.