Lundi 20 novembre 2017 en début de soirée, une manifestation était organisée à l'occasion de la célébration du 63ème anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954. C'était au salon Naomie de l'Hôtel Béatrice sous la cohorte de l'Ambassadeur de l'Algérie en République Démocratique du Congo, M. Mahieddine DJEFFAL.

Devant le Premier Ministre Bruno Tshibala, le Ministre de l'ESU et plusieurs autres personnalités nationales et internationales, l'envoyé de la RADP a rappelé, cependant, que les relations amicales entre l'Algérie et la RD. Congo évoluent dans la sérénité et le respect mutuel et ambitionnent à tirer profit des potentialités qui s'offrent à elles pour se développer davantage et se diversifier dans l'intérêt des deux pays.

Au son de son pays, il a encouragé le peuple congolais à surmonter les divergences, dissiper les malentendus et aplanir les difficultés pour préserver la paix et la sécurité en RD. Congo.

Une minute de silence a été observée par toute l'assistance au cours de l'allocution de l'Ambassadeur Mahieddine DJEFFAL pour s'incliner devant la mémoire de nombreuses victimes innocentes des massacres commis cette année en RD. Congo et plus particulièrement dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu. C'était un des gestes marquant de la cérémonie d'hier à Béatrice Hôtel.

Concernant quelques situations alarmantes qui causent les maux de l'Afrique, l'Algérie souhaite voir pour le cas de la RD. Congo, qu' en ces moments de crises et de tension que traverse le pays, que le peuple congolais reste attaché aux voies du dialogue et non à celles du désordre provoqué, de l'insurrection ou d'une quelconque désobéissance.

En plus, avec les échéances électorales qui seront tenues dans une année, la RD. Congo est appelée à suivre le chemin de la paix et la démocratie contre toute tentative malhonnête du chaos.

L'Algérie nourrit pourtant l'ambition de les voir trouver un terrain d'entente qui fera de la RD. Congo et du peuple congolais, les seuls et véritables vainqueurs des joutes électorales dont le calendrier vient d'être annoncé et auxquelles elle souhaite la pleine réussite.

L'Algérie compte, cependant, consolider davantage les relations très amicales qu'elle entretien avec le pays de Lumumba, pour essayer tant soit peu, d'apporter également sa pierre et contribuer ainsi à la reconstruction de cette grande nation au cœur de l'Afrique.

Dans sa déclaration, l'Ambassadeur de l'Algérie, a, en effet, ressasser brièvement l'histoire de la Révolution de l'Algérie dont ils célèbrent cette année le 63ème anniversaire, qui, toutefois, est une épopée historique et constitue une date fondatrice de l'histoire contemporaine du peuple algérien.

Si aujourd'hui l'Algérie peut s'estimer une nation démocratique et souveraine, c'est aussi parce que des millions de personnes se sont sacrifiés pour se libérer enfin, du joug colonial qui les empressait. Le 1er novembre demeure donc une célébration de l'héroïsme du peuple algérien.

Après avoir été longtemps marqué par une tragédie nationale à la fois terrible et sanglante, l'Algérie a pu triompher de la barbarie terroriste notamment grâce à aux vertus héritées de la glorieuse Révolution de novembre.

Ils ont su dépasser leurs douleurs communes et réaliser des avancées remarquables dans le domaine économique, social, politique et diplomatique.

L'Algérie est à ce jour fier d'être capable de pouvoir envoyer environs 11 millions d'enfants aux établissements d'enseignements primaire, secondaire et universitaire ; d'avoir construit des logements, dont près de 4 millions depuis le début du 21ème siècle ; de compter des dizaines de milliers d'entreprises publiques, privées ou en partenariat à travers le pays.