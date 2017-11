Cote d'Ivoire: Taekwondo (Coupe de l'ambassadeur de Corée) - Koumassi et Port-Bouët, les plus forts

Vingt équipes dont six chez les dames ont pris part à cette compétition devenue une institution dans le pays. Ce, en l'absence des ténors, retenus en sélection nationale pour préparer la finale des Grands prix et du Mondial par équipe du 2 au 7 décembre, à Abidjan. Le public qui a effectué nombreux le déplacement n'a néanmoins pas été dépaysé.

Le tout, dans une ambiance conviviale, en présence de l'ambassadeur Rhee Yong-Il, parrain de la compétition et de Me Bamba Cheick Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd).

