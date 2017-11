Congo-Kinshasa: Eliya, un nouveau talent à découvrir !

Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, pour l'instant. Mais, retenez qu'elle est une nouvelle étoile de la chanson congolaise dont le talent rassure un avenir meilleur. Très engagé et dynamique avec sa voix originale, l'artiste mérite un soutien et un suivi rationnel au profit de la musique africaine. Elle, c'est ELIYA. Une jeune chanteuse évoluant au niveau de la diaspora congolaise en Europe.

Les dernières nouvelles sur sa carrière renseignent que la belle ELIYA est en plein studio pour réaliser sa première œuvre discographique. C'est un single que l'artiste envisage de mettre à la disposition du public avant la fin de l'année. Cette œuvre musicale qui s'annonce palpitante, connaîtra la participation du chanteur CT Koite.

En attendant, la nouvelle étoile de la scène congolaise invite le public et amoureux de la musique à découvrir et à consommer son récent disque «Ma Couleur».

Celui-ci est le premier EP de sa carrière musicale. Il est disponible dans les différentes plateformes de téléchargement sur Internet. Constitué de 7 chansons, «Ma Couleur» renferme une variété de rythmes, entre autres : r&b, le pop, l'afro beat et un peu de la rumba.

Très ouverte, la jeune chanteuse a réalisé plusieurs featuring dans certaines chansons : «Breaking the law», «Mwana Congo», «Motema hiro aveugle», respectivement chantées avec Emily Sandé, Mohombi et Bana C4.

Son muni album reflète une diversité culturelle et musicale avec des sonorités variées. «J'ai beaucoup voyagé et rencontré des personnes de tous les horizons et cela explique pourquoi j'aime m'ouvrir aux différents styles que je chante dans diverses langues », a-t-elle précisé.

Artiste exceptionnelle, ELIYA possède non seulement un talent à vendre, mais elle a aussi un avenir radieux. Sa musique est unique et ne va à la brisée de personne. Grâce à sa mélodieuse voix, elle a réussi à développer sa prouesse artistique dont l'idéal vise à séduire et à partager des messages vivifiants au profit des mélomanes.

A travers ses chansons, l'artiste aborde une variété de thèmes, qui font appel au vécu quotidien. Elle chante les réalités de la société, et d'autres sujets vécus dans son entourage et au monde.

«Je ne veux pas que ma musique ait des limites, des frontières, parce que c'est également un message de tolérance et d'ouverture d'esprit que j'aimerais véhiculer à travers celle-ci», renchéri la jeune chanteuse de la diaspora.

Il faut signaler qu'ELIYA est l'une des rares jeunes congolaises qui maîtrisent l'écriture musicale en matière des compositions de textes et chansons.

A la fois chanteuse et parolière, cette étoile montante joue deux rôles dans ses œuvres. Sa maîtrise de la guitare lui donne la capacité d'évoluer en qualité d'une musicienne complète avec un talent ouvert et très méticuleux.