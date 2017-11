Cote d'Ivoire: Cinéma - Suzanne Kouamé propose "Amour et argent"

Au début de la cérémonie, l'actrice a exprimé sa reconnaissance à ceux qui ont contribué à rendre possible « Amour et argent ».

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, en visite récemment sur les tournages de « Kamissa » de Guy Kalou, «L'interprète 2 » de Khady Touré, et « Les invisibles » de Karamoko Touré, a également, honoré de sa présence la grande première de Suzanne Kouamé.

Produit par Hatené productions, le label de Suzanne Kouamé, le film fait une incursion dans le vécu des couples d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un certain Boni Aka, riche et beau directeur de société qui pensait avoir trouvé la femme idéale jusqu'au jour où la fidélité de celle-ci est mise à l'épreuve.

