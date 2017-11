Mauritanie: Un Italien permet la culture du blé dans les zones arides de la Mauritanie, du Mali et du pays

Sunny Verghese, Cofondateur, a déclaré que, «cette découverte crée non seulement une solution viable et évolutive qui améliorera probablement la vie de nombreuses personnes dans le bassin du Sénégal, mais pourrait aussi se révéler grandement utile dans d'autres régions affectées par l'augmentation des températures liée au changement climatique».

Dans cette région, les agriculteurs cultivent du riz pendant 8 mois de l'année, mais la terre reste inutilisée pendant les 4 autres mois. Les nouvelles variétés de blé dur ont dès lors été développées pour pousser extrêmement vite. Ainsi, les agriculteurs seront en mesure de cultiver le blé entre les saisons du riz et 600 000 tonnes de nourriture nouvelle pourraient en résulter, soit 175 portions de pâtes par personne par an dans la région, et générer 210 millions de dollars américains selon les projections.

Selon le document de la plateforme Apo Group, le projet de recherche sur l'empreinte génomique mené par le Docteur Filippo Bassi du Centre international de recherches agricoles en zone aride (Icarda) et le professeur Rodomiro Ortiz (Slu, Alnarp) a employé des techniques de sélection moléculaire non GM pour développer un ensemble de variétés de blé dur capables de résister à des températures constantes de 35 à 40 degrés le long de la savane du bassin du fleuve Sénégal.

La culture du blé pourrait être bientôt une réalité dans les zones arides du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Une «idée folle» a permis de cultiver du blé dur dans les conditions de chaleur extrême du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali.

